Helmut Marko est encouragé par les extraits sonores du président récemment élu de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, le conseiller Red Bull suggérant que l’épine dorsale des règles de la Formule 1 devrait être : Let Them Race !

L’histoire veut que le protégé de Marko, Max Verstappen, soit champion du monde, mais la saison a été semée de controverses alors que lui et son rival de Mercedes, Lewis Hamilton, l’ont battu dans un concours épique de 22 rounds.

Pour couronner le tout, la finale a été une affaire à l’envers, qui a résumé la saison dans une soirée historique que peu de gens oublieront et tandis que Verstappen a remporté la soirée, il est clair que l’arbitrage par le panel nommé par la FIA, dirigé par le directeur de course Michael Masi a besoin une sérieuse refonte.

Marko est encouragé par Ben Sulayem, qui a remplacé l’ancien président de longue date de la FIA, Jean Todt, et a déclaré essentiellement au sport : « Nous avons un nouveau président de la FIA et ce que j’ai entendu de lui jusqu’à présent sonne bien.

« Il veut innover. Je pense que nous devrions considérer la devise de Niki Lauda : « Laissez-les courir ». Cela doit être le point de départ.

La réglementation de la Formule 1 doit être plus précise

Alors que Mercedes a été lésée par la manière dont elle a perdu le titre des pilotes, Red Bull pense également que la clarté des règles doit être une priorité élevée.

Marko a poursuivi : « La réglementation doit être plus précise, mais les commissaires sportifs doivent également s’exprimer plus clairement et prendre de meilleures décisions. Nous devons savoir que si nous faisons ceci ou cela, nous obtiendrons telle ou telle pénalité. Pas cette fois et cette fois encore.

Alors que Masi et ses commissaires de course nommés par la FIA ont été vilipendés pour le chaos d’Abu Dhabi, ils ont également été critiqués pour d’autres décisions douteuses prises au cours d’une année torride pour les «arbitres» du sport.

Le directeur de course ne doit se faire harceler par personne

Alors que beaucoup avaient envie de feu Charlie Whiting, c’était injuste parce que le processus décisionnel du prédécesseur de Masi n’était pas diffusé en direct. Le fait que les chefs d’équipe aient un contact direct avec Masi a été contre-productif.

Marko est d’accord : « Le Team Manager devrait en fait prendre les messages des chefs d’équipe et les transmettre au Race Director. Parce qu’il devrait être libre de décider. Imagine seulement. Masi n’a parfois que quelques secondes, peut-être une dizaine, pour prendre ces décisions.

« Le directeur de course ne devrait pas se faire harceler par personne. Les décisions doivent être prises sans que personne ne puisse les influencer.

« Ensuite, je pense que tous les incidents, qui nous ont principalement touchés chez Red Bull, mais aussi d’autres équipes comme Mercedes, peuvent être évités », a ajouté Marko avec un coup de foudre pour leurs rivaux, leur patron Toto Wolff en particulier.