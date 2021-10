Marko : L’une des meilleures courses que j’ai vues de Max

Le consultant Red Bull, le Dr Helmut Marko, est sans aucun doute le plus grand fan de Max Verstappen, chantant ses louanges après cette incroyable victoire à Austin, affirmant que c’était l’une des meilleures courses qu’il ait vues du Néerlandais.

Personne ne peut reprocher à Marko d’avoir été aussi enthousiasmé après le Grand Prix des États-Unis 2021, où son jeune chargeur a remporté une victoire dominante, après avoir exécuté une course bien gérée, avec une gestion méticuleuse des pneus et du rythme.

S’adressant à Motorsport.com, Pays-Bas, l’Autrichien a donné son avis sur la dernière réalisation de Verstappen.

« Cette victoire à Austin était certainement l’une des meilleures courses que j’ai vues de Max », a déclaré Marko. « Au début, cela a mal tourné pendant un moment, mais après cela, nous étions significativement – ​​puis vraiment significativement – ​​plus rapides que Mercedes sur les médiums.

« Cependant, nous n’avons pas pu convertir cet avantage derrière Hamilton en gain de temps et Mercedes était plus rapide sur les pneus durs », a-t-il expliqué.

« Après le premier arrêt, Max a démarré un peu trop vite et ses propres pneus sont partis en conséquence », a poursuivi Marko. «Au deuxième arrêt, il a clairement appris de cela. Max a volontairement ralenti dans les virages 4, 5 et 6.

« Il a laissé environ une demi-seconde là-bas », a souligné le joueur de 78 ans. « En conséquence, Hamilton s’est rapproché, sans que Max ne devienne très nerveux.

« Quand Hamilton était à environ 2,5 secondes de Max, il a encore accéléré une demi-seconde par tour. »

Selon Marko, cette performance rappelait la première course de Verstappen avec Red Bull en Espagne en 2016, qui était également la première victoire du pilote de 24 ans en Formule 1.

« Précisément, cette combinaison de gestion de la vitesse et d’économie de pneus a déjà été démontrée à Barcelone », a-t-il déclaré. « C’est pourquoi j’aime comparer cette victoire avec cela. »

Le coureur devenu consultant a été encore plus impressionné par la capacité mentale de son pilote vedette à lire les conditions de course, car il a donné son avis sur la stratégie de course de l’équipe, où tout le monde l’a entendu à la radio de l’équipe demander à son équipe d’employer son coéquipier Sergio Perez pour bloquer le poursuivant Lewis Hamilton.

« C’est extraordinaire », a proclamé Marko. « Cela me montre qu’il a encore beaucoup de capacité pour réfléchir à la stratégie pendant les courses. »

Et comme si tous ces actes ne suffisaient pas, l’homme en charge du programme des pilotes de Red Bull a révélé que Verstappen disputait la course à Austin alors qu’il était malade, en disant : « Il n’était pas complètement en forme, non.

« Il a dit qu’à un certain stade, c’était même devenu assez difficile à voir. Avec des exercices de respiration et beaucoup à boire, il s’en est remis.

« Mais quand il est sorti après la victoire, je dirais presque qu’il était tout aussi chancelant qu’après l’accident de Silverstone », a déclaré Marko de manière choquante.

Verstappen se dirige maintenant vers la prochaine course au Mexique, où lui et son équipe excellent généralement, menant le classement des pilotes de 12 points sur Hamilton, tandis que Red Bull traîne Mercedes de 23 points.

