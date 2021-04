Marko: Malgré les erreurs de Max, Perez a impressionné

Un jour après avoir critiqué Sergio Perez pour son crash en FP1 avec Esteban Ocon, Helmut Marko a applaudi la nouvelle signature de Red Bull après s’être qualifié deuxième à Imola.

Perez, plus connu pour son rythme sur une longue course que pour ses singeries d’un tour, a remporté samedi sa première place sur la grille de première ligne, qualifiant la P2 pour le Grand Prix d’Émilie-Romagne.

Le pilote mexicain a franchi la ligne 0.035s plus lentement que Lewis Hamilton, mais peut-être plus important pour Perez et un futur potentiel à long terme chez Red Bull, il a battu Max Verstappen par 0.052s.

C’était la première fois depuis 2018 qu’un coéquipier se qualifiait devant le Néerlandais.

Marko n’a pas tardé à trouver des raisons à cela, mais admet que «malgré» ce qui est arrivé à Verstappen en qualifications, Perez a fait du bon travail.

Marko a déclaré à Sky Germany: «Lors de sa première manche, Max avait [Lance] Promenez-vous dans le secteur 1 et perdez du temps là-bas. Lors de sa deuxième manche, il a commis des erreurs.

«Mais malgré cela, ce fut une très bonne performance de Perez, impressionnant à voir car ce n’est que sa deuxième course avec nous.

Il a ajouté: «L’amélioration de Perez était incroyable. Le fait qu’il soit déjà aussi fort lors de sa deuxième séance de qualification nous rend évidemment très heureux.

«Et Perez commence avec les pneus tendres, Max et Hamilton en moyenne.»

.035- Tellement près du poteau! Poussons plus fort demain 👊 #ChargeON #ImolaGP pic.twitter.com/ltNBMPz7Wj – Sergio Pérez (@SChecoPerez) 18 avril 2021

Cela signifie que Red Bull, pour la première fois depuis 2018, peut jouer au jeu de stratégie contre Mercedes et dicter les mouvements.

Alors que ces dernières années, il y avait deux voitures Mercedes à l’avant, ce dimanche à Imola, ce sont deux Red Bulls avec Perez deuxième et Verstappen troisième.

Valtteri Bottas est à la huitième place.

Marko s’attend à un thriller avec Mercedes lors de la course de dimanche, espérant que Charles Leclerc, Pierre Gasly et les deux McLaren – qui sont tous entre Verstappen et Bottas sur la grille – pourront garder le Finlandais derrière eux le plus longtemps possible.

«Je pense que ça va être très, très proche», a-t-il dit.

«Nous avons deux voitures [ahead]. Il y a pas mal de voitures entre nous et Bottas. J’espère qu’il n’atteindra pas le front aussi rapidement. Avec cela, cela devrait être un avantage pour nous.

L’ancien pilote de F1 devenu expert Damon Hill estime que la performance de Perez samedi aurait été un peu une surprise pour Verstappen.

«Max n’a certainement pas vu que Perez [would out qualify him]», A-t-il dit à Sky.

«Nous disions ce qu’il était [Perez] va en quelque sorte prendre la tête du numéro deux de l’équipe Red Bull. Eh bien, il l’a fait.

«Je n’ai jamais perdu ma foi en Sergio. Il est solide, un très bon pilote.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.