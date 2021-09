Marko : Max et Lewis n’ont pas besoin d’être amis mais il doit y avoir du respect

in

Alors que la scène est prête pour la 15e manche de la bataille Lewis Hamilton contre Max Verstappen pour la couronne de Formule 1 2021, le Dr Helmut Marko dit que même si les deux prétendants ne doivent pas être amis, il devrait y avoir du respect car il ne veut pas le titre décidé par accident.

S’exprimant avant le week-end du Grand Prix de Russie, le conseiller en sport automobile de Red Bull, Helmut Marko, a résumé le champ de bataille de VER-HAM du point de vue de son équipe : « En théorie, nous sommes en avance. Nous voulons étendre notre avance avec des résultats corrects, ne pas avoir huit collisions pour sauver notre avance au championnat du monde. »

Quant à la prévention de tels incidents à l’avenir, Marko a déclaré à RTL: “De notre côté, nous essayons d’influencer Max pour qu’il y ait un respect mutuel et que les collisions soient à éviter… Ce sont des pilotes de course – quand la visière est baissée, tout est oublié à nouveau.

« Je ne pense pas que Max et Lewis doivent être amis. Ce sont deux personnages complètement différents. Derrière eux se trouvent deux équipes avec des philosophies et des approches différentes. Tout est un peu tendu maintenant, mais ils n’ont pas besoin d’être ennemis. Il faut qu’il y ait un respect mutuel, cela suffira”

Il y avait manifestement peu de respect lorsqu’ils sont entrés en collision de manière tristement célèbre lors du Grand Prix d’Italie la dernière fois. C’était simplement une question de “deux en un ne passe pas” par la première variante à Monza, mais cela ne les a guère empêchés d’essayer. Le résultat, hélas, fut une Red Bull montée sur une Mercedes échouée dans le sable.

Le blâme a été immédiatement jeté dans les deux sens entre les camps et leurs fans. Encore une fois, un peu comme après Silverstone, les conséquences de Monza étaient pleines d’allégations de mauvais esprit sportif entre les deux.

Les commissaires de F1 du jour n’étaient pas d’accord et ont décidé que Verstappen était plus à blâmer que Hamilton lui accordant une baisse de trois places sur la grille pour le Grand Prix de Russie de dimanche; Verdict de Marko sur la pénalité : « C’est une décision des commissaires sportifs, nous l’acceptons mais à notre avis, c’est un incident de course.

Quant aux suggestions que Hamilton avait été blessé, Marko n’a pas mâché ses mots : « L’incident dans son ensemble n’a pas mis sa vie en danger. S’il avait vraiment eu de graves douleurs au cou ou des problèmes, alors il n’aurait pas été à New York le lendemain dans cette drôle de tenue.

« Il n’y avait pas de résolution ici, cela se voyait clairement. Si ni l’un ni l’autre ne cède, il n’y a tout simplement pas assez d’espace… », a ajouté Marko.

Verstappen mène Hamilton avec cinq points d’avance sur la 15e manche ce week-end en Russie, à Sotchi Autodrom.