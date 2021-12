Marko : Max s’améliore constamment, je suis impatient de voir la suite.

Garanti qu’Helmut Marko arbore toujours un sourire des semaines après avoir vu son protégé Max Verstappen remporter le titre de champion du monde de Formule 1 2021, le » conseiller » Red Bull revient sur le triomphe et est ravi de voir ce que la superstar néerlandaise nous réserve dans futur.

Il est plus que normal que Verstappen, la lumière la plus brillante de la Nouvelle Garde, ait repris le flambeau de la légende vivante Lewis Hamilton juste au moment où le Britannique semblait se diriger vers un huitième titre F1 sans précédent.

Jusqu’au dernier tour de notre Grand Prix d’Abou Dhabi « Race de l’année », lorsque le nouveau Prince a détrôné le roi qui régnait depuis longtemps. Et parmi les plus fiers de tous doit être Marko, qui a mis sa réputation en jeu en soutenant le fils de Jos Verstappen.

L’ADN et le pedigree étaient sûrement là avec une mère (Sophie Kumpen) et un père pilotes de course, et une brillante carrière en karting et une impressionnante incursion en Formule 3. Mais c’était un énorme pari pour Marko de faire ce qu’il a fait et de réécrire l’histoire des records de pilotes de F1.

L’ancien as de la course autrichien a rappelé lors du Sport und Talkshow : « Avec seulement un an en monoplace, c’était certainement un certain risque, mais je savais que nous avions une grande équipe à la Scuderia avec Franz Tost.

« Ils ont fait la préparation, nous l’avons fait tester avec de vieilles voitures. Donc, je savais qu’il s’y préparait bien et la prochaine étape était presque encore plus audacieuse.

L’étape suivante a été un coup de maître de Marko lorsqu’il a rétrogradé le sous-performant Daniil Kvyat à Toro Rosso et a promu le jeune Max dans l’équipe senior aux côtés de Daniel Ricciardo pour le Grand Prix d’Espagne 2016.

Malheureusement, Daniil a eu trop d’accidents

Marko a expliqué : « Malheureusement, Daniil a eu trop d’accidents. Nous avons donc emmené Max chez Red Bull Racing… il y a eu un tollé immédiat. mais a parfaitement répondu aux critiques, gardant Kimi Raikkonen, avec une voiture plus rapide et des pneus plus frais, en échec pendant 20 tours. Bien sûr, je suis heureux que cela se soit passé de cette façon.

Depuis que Verstappen a fait irruption sur la scène de la F1, faisant ses débuts en F1 au Grand Prix d’Australie 2015, les records ont chuté :

Plus jeune pilote à prendre le départ d’une course : 17 ans, 166 jours au Grand Prix d’Australie 2015 Plus jeune pilote à marquer des points : 17 ans, 180 jours au Grand Prix de Malaisie 2015 Plus jeune pilote à avoir remporté une course : 18 ans, 228 jours au 2016 Grand Prix d’Espagne Plus jeune pilote à monter sur le podium : 18 ans, 228 jours au Grand Prix d’Espagne 2016 Plus jeune pilote à mener un tour 18 ans, 228 jours au Grand Prix d’Espagne 2016 Plus jeune pilote à signer le meilleur tour : 19 ans, 44 jours au Grand Prix du Brésil 2016 Plus jeune pilote à remporter un Grand Chelem : 23 ans, 277 jours au Grand Prix d’Autriche 2021

Lorsqu’on lui a demandé quels étaient les traits de caractère que la paire partageait, Marko a révélé: « Nous avons la même passion, nous voulons gagner. Le voir conduire si habilement à la limite, oui, ça me fait chaud au cœur. Nous ne nous livrons à aucune critique ou quoi que ce soit du genre, car nous sommes normalement toujours d’accord.

« Max s’améliore constamment, je suis impatient de voir la suite », a ajouté Red Bull’s Doctor.

Notre équipe a agi de manière sensationnelle à Abu Dhabi

Inévitablement une question concernant la manière dont la finale d’Abou Dhabi a été décidée de manière controversée, Marko n’a vu aucun problème avec les décisions de la nuit qui a conduit Mercedes à protester, avant de décider de ne pas aller plus loin mais de faire savoir qu’ils se sentaient trompés.

Hamilton a disparu de ses réseaux sociaux normalement animés au lendemain de la défaite, déclenchant des spéculations sur sa retraite.

« Notre équipe a agi de manière sensationnelle », a insisté Marko à propos des manigances de la nuit : « Nous sommes immédiatement passés aux pneus tendres et puis, oui, Hamilton n’a eu aucune chance. Max m’a ensuite demandé ce que je pensais qu’il se passerait avec la manifestation. J’ai dit : Tu vas gagner, c’était clair.

À la suite de la nuit mouvementée à Yas Marina, le directeur de course de Formule 1 de la FIA, Michael Masi, a été critiqué de plusieurs côtés, mais Marko a fait l’éloge de l’Australien : « Il faut également remercier Michael Masi qui a voulu terminer la course dans des conditions de course.

« Avec IndyCar ou NASCAR, par exemple, il y a une règle selon laquelle ils ajoutent même un tour pour que la course puisse se terminer dans des conditions de course. Il y avait cinq voitures entre les deux et il les a simplement renvoyées, pour que vous puissiez courir ce dernier tour.

« C’est comme l’arbitre, il a le droit de prendre une décision et s’il décide comme ça, alors c’est valable », a déclaré Marko.

Une classe au dessus, @Max33Verstappen 🔝#F1 | @redbullracing pic.twitter.com/2ndEA8J7dt – Formule 1 (@F1) 22 décembre 2021