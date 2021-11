Marko: Mercedes a un moteur de fusée chef-d’œuvre

Helmut Marko est resté furieux à la suite de la pseudo-manifestation post-brésilienne de Mercedes et a riposté en semant les soupçons sur le moteur «chef-d’œuvre de fusée» de leur rival, au moment où le week-end du Grand Prix du Qatar devient sérieux.

Marko, comme la plupart du monde de la Formule 1, a été abasourdi par sa cinquième Mercedes PU Hamilton au Brésil, admet que le rythme déchaîné, par ce qui doit être le meilleur pour le dernier moteur de la portée Mercedes, est aveuglant.

L’Autrichien et son équipe ont toujours les yeux écarquillés par ce que leurs rivaux ont déclenché à Interlagos : « Autant que je me souvienne, nous n’avons pas vu un moteur comme celui-ci de Mercedes ces dernières années. Incroyable.

« C’était juste ce moteur Hamilton. Tous les autres sont dans la plage normale », a insisté Marko dans une interview avec Auto Motor und Sport.

Red Bull sera au courant des statistiques grâce aux outils de surveillance basés sur GPS, et saura à quel point ce PU particulier boulonné à la voiture n°44 est spécial : « Mercedes a réussi à créer un chef-d’œuvre en évoquant ce moteur de fusée à cette étape cruciale de le championnat.

« Nous sommes actuellement perplexes. Nous avons demandé aux ingénieurs Honda de nous rejoindre pour résoudre ce problème car nous aimerions savoir comment cela a été possible. Nous ne pouvons pas le compenser avec notre forfait.

« Un nouveau moteur chez nous pourrait produire de trois à cinq kW, mais dans ce cas, avec Mercedes, on peut voir un bon 15 kW sinon plus », a ajouté Marko suggérant, par inadvertance ou non, que le « spécial » Merc PU – Hamilton en particulier – pourrait être louche.

Horner : Il est important que nous comprenions d’où vient cette vitesse

Quoi qu’il en soit, Red Bull a indiqué jusqu’où ils étaient prêts à aller si ce concours devenait plus méchant, avec trois tours restants.

Inutile de dire que Horner a fait écho à Marko : « Il est important que nous comprenions d’où vient cette vitesse. Lorsque Lewis a dépassé Max, il était presque 30 km/h plus rapide dans ce tour. Nous devons comprendre cela.

C’était il y a une semaine, alors ils voudront peut-être s’entendre, le plus tôt possible, car, au Qatar, le circuit international de Losail est un lieu convivial pour la grande vitesse où, quelques heures seulement avant les qualifications de samedi, Mercedes était à nouveau menaçant avec Red Bull. en difficulté apparente.

Aujourd’hui, Valtteri Bottas a dominé les temps FP3 avec un meilleur tour de 1:22.310, un peu plus rapide que son coéquipier Lewis Hamilton, avec Verstappen à 0.341s du meilleur temps.

Pour Q3, attendez-vous à ce que les champions du monde se déchaînent encore plus, comme ils le font traditionnellement.

Mais, mot dans le paddock est; La « fusée chef-d’œuvre » de Hamilton n’est pas utilisée ce week-end (sous réserve de confirmation) et Mercedes a choisi de l’exécuter à Djeddah et Abu Dhabi, les deux dernières courses de la saison.

Pendant ce temps, avant la course à Losail, beaucoup de choses ont été écrites cette semaine sur la manifestation de Mercedes et la posture qui en a résulté entre les deux équipes en lice pour le titre ; Wolff déclarant que les « gants sont enlevés » entre les rivaux avec Horner tirant « Je n’ai pas besoin de lui embrasser le cul ou quelque chose comme ça. »

Conseiller Red Bull, s’adressant à NextGen, Marko n’était pas non plus amusé : « Tout s’est soldé par un échec, comme nous l’avions prévu. Il était clair que c’était inutile et stupide. Même Toto a dit en conférence de presse que c’est une question de principe ou de philosophie ou je ne sais quoi.

« Il n’a que ça à faire dans son bureau ! Pour nous, c’était fastidieux pour l’équipe car nos ingénieurs, qui sont censés travailler sur la voiture, ont dû préparer des documents à la place.

Red Bull a également pointé du doigt l’aile Mercedes et le DRS, alors qu’ils intensifient le coup pour coup qui prévaut entre les concurrents depuis le début de cette saison à Bahreïn, en mars. Surveillez cet endroit!