Marko : Mercedes n’est plus supérieur en vitesse de pointe

Le consultant de Red Bull Motorsport, le Dr Helmut Marko, a déclaré que son équipe peut et devrait remporter le prochain Grand Prix d’Arabie saoudite, affirmant que Mercedes n’est plus supérieure en vitesse de pointe.

Mots courageux de l’homme dont l’équipe a été largement battue par Mercedes lors des deux dernières manches, dont l’une – le Brésil – il a précédemment déclaré que le pilote principal de son équipe, Max Verstappen, pouvait gagner, où il s’est avéré exceptionnellement faux, comme le Néerlandais a vu son rival pour le titre Lewis Hamilton remporter la victoire malgré une pénalité de grille liée au moteur et une disqualification des qualifications pour infractions au DRS sur sa Mercedes W12.

Hamilton a également remporté la victoire au Qatar dimanche dernier de manière dominante, un jour où Verstappen a été frappé d’une pénalité de cinq places sur la grille pour avoir ignoré les doubles drapeaux jaunes lors des qualifications pour le Grand Prix.

En conséquence, l’avance de Verstappen sur le Britannique au championnat des pilotes de Formule 1 est désormais réduite à 8 points seulement, le GP d’Arabie saoudite – sur le papier favorisant Mercedes – les premiers des deux dernières courses de la saison.

L’Arabie saoudite favorise Mercedes, et alors ?

Marko s’adressait à Servus TV alors qu’il discutait des chances de Red Bull avec Verstappen d’obtenir un bon résultat sur le tout nouveau circuit urbain de Djeddah, avec l’Autrichien inflexible, malgré le fait que Mercedes soit vanté de dominer – en particulier avec son « moteur de fusée » boulonné à l’arrière du W12 de Hamilton – Red Bull visera une victoire là-bas.

« L’Arabie saoudite s’appelle un travail Mercedes, mais à quelle fréquence des choses comme celle-ci sont-elles sorties cette année ? Nous devons juste gagner là-bas », a-t-il déclaré.

Marko a poursuivi : « Ce que j’ai entendu d’Hermann Tilke, le concepteur de la piste, c’est qu’il s’agit de balayages rapides, mais pas de lignes droites absolues.

« Beaucoup dépendra des performances des pneus, comme nous l’avons vu au Qatar », a déclaré l’ancien pilote, ajoutant que Mercedes n’avait plus d’avantage de vitesse en ligne droite, ce qui est très utile en Arabie saoudite.

« Mercedes n’est plus supérieur en vitesse de pointe », a-t-il déclaré.

Mercedes a changé son aileron arrière

Red Bull a parlé de la dernière augmentation de vitesse de pointe que Mercedes a affichée au Brésil, affirmant que l’équipe allemande enfreint les règles avec la conception de son aileron arrière pour réduire la traînée.

L’équipe de boissons énergisantes a parlé à la FIA à ce sujet, à laquelle la FIA a répondu en effectuant des tests supplémentaires sur l’aileron arrière de la Mercedes, qui à son tour a réussi le test, et Marko a déclaré : « Je suppose que c’était parce qu’ils ont changé un partie d’aile.

Mais Mercedes a nié avoir changé quoi que ce soit sur sa voiture, selon Auto Motor und Sport, et insiste sur le fait que sa voiture est entièrement légale, Mercedes répondant : « Ce n’est pas vrai. L’aile n’a pas été échangée.

« L’aile était solide comme un roc. Vous auriez pu accrocher 100 kilos », a poursuivi Mercedes. « Peut-être que Red Bull demandera 105 kilogrammes la prochaine fois », ont-ils conclu d’un ton moqueur.

Les combats qatariens de Red Bull

La seule fois au Qatar, Red Bull a semblé en lice pour une aile, c’était lors de la FP1, que Verstappen a dépassée, pour entrer dans une spirale descendante après avoir à peine terminé deuxième, puis être déchu de cette position sur la grille en raison de la pénalité de grille susmentionnée.

« Nous avons bien démarré ici, mais nous n’avons pas réussi à trouver le bon équilibre », a expliqué Marko à Servus TV. «Avec Hamilton, c’était exactement le contraire.

« C’est [winning] notre objectif pour l’Arabie saoudite », a déclaré le joueur de 78 ans. « C’est une nouvelle piste pour tout le monde, mais nous ne voyageons pas dans la peur pour les deux courses au Moyen-Orient. »

Un autre aspect des problèmes de l’équipe autrichienne autour du circuit international de Losail était leur aileron arrière «flappy» dans des conditions DRS ouvertes.

Cela a gardé leurs voitures coincées dans le garage de l’équipe pendant de longues périodes pendant les essais dans le but de résoudre le problème, avant d’opter pour un aileron arrière plus important pendant les qualifications et la course.

Si le problème se reproduisait autour de la nouvelle piste de Djeddah, l’objectif de Marko de gagner là-bas serait grandement compromis.

Mais le patron de l’équipe, Christian Horner, a été catégorique, déclarant à Auto Motor und Sport : « Nous aurons une solution pour cela. »