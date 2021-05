Marko: Mercedes offre un double salaire si les gens restent

Mercedes propose «le double du salaire» pour persuader son personnel moteur de rester, dit Helmut Marko, mais six ont déjà rejoint Red Bull.

En créant la division “ Red Bull Powertrain ” pour faire fonctionner ses moteurs Honda en 2022 et concevoir son propre groupe motopropulseur dans les années à venir, Red Bull a entamé une campagne de recrutement.

Et ils ont fait leurs courses chez Mercedes.

L’équipe a d’abord annoncé Ben Hodgkinson comme directeur technique du moteur, avant de confirmer cinq autres signatures dans la préparation du Grand Prix d’Espagne. Un septième, le nouveau responsable du développement mécanique de Red Bull, sera annoncé dans les semaines à venir.

Mercedes, du moins selon Marko, cherche désespérément à empêcher son personnel de partir et offre un «double» salaire pour les persuader de rester.

Au moins six, peut-être sept, n’ont pas été influencés par les offres à gros prix.

«Red Bull est une équipe de course passionnée», a déclaré Marko, le conseiller de Red Bull, à Motorsport-Magazin. «Tout dans une seule maison.

«Mercedes offre aux gens qui viennent chez nous le double du salaire s’ils restent. Nous ne le faisons pas.

La liste de courses de Red Bull a été facilitée par sa proximité avec le siège social de Mercedes à Brackley.

«Nous bénéficions certainement du fait que notre campus se trouve en Angleterre, où nous avons accès à un grand nombre de talents en ingénierie», a déclaré Christian Horner, chef d’équipe.

«Tous les dirigeants annoncés apportent beaucoup d’expérience, d’expertise et d’innovation pour le programme Red Bull Powertrains et nous offrent la meilleure plateforme technique possible pour l’avenir. “

Max Verstappen a été interrogé sur la décision de Red Bull de recruter de plus en plus le personnel des moteurs de Mercedes, vainqueur du championnat.

Comme il l’a souligné, il est «normal» que le personnel se déplace entre les équipes.

«Intéressant, mais normal», a-t-il déclaré à Formule1.nl. «Je pense que c’est aussi un projet intéressant pour les gens car il est nouveau.

«Si vous êtes quelque part depuis longtemps, vous recherchez parfois un nouveau défi. C’est normal.”

