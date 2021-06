Marko : Mercedes se plaint de “tout et n’importe quoi”

in

Red Bull et Mercedes continuent de se battre sur et en dehors de la piste après la huitième manche du Championnat du monde 2021.

Alors que Red Bull a enregistré quatre victoires consécutives, dont trois pour le leader du championnat du monde Max Verstappen, Mercedes fait tout son possible pour essayer de garder ses rivaux au titre à portée de main.

En raison des directives techniques émises par la FIA, sous la pression de Mercedes, Red Bull a été contraint d’apporter des modifications à la fois à son aileron arrière et à la façon dont il effectue ses arrêts au stand – mais, il faut le dire, les nouvelles règles s’appliquent à tous. équipes.

Cependant, cela ne s’est pas bien passé avec Red Bull et le Dr Helmut Marko a continué la guerre des mots après avoir assisté à la dernière victoire de Verstappen.

“Ils font des choses amusantes, pour rester polis”, a déclaré Marko à De Telegraaf.

« Ils se plaignent de notre aileron arrière, de nos arrêts aux stands et de tout et de rien.

« Si Mercedes ne le fait pas eux-mêmes, ils utilisent une équipe comme Aston Martin pour le faire.

« Nous nous concentrons sur la course et essayons de nous assurer que rien ne nous arrête.

« Mercedes n’a plus l’avantage de 50 ch qu’elle avait pendant sept ans, mais la voiture la plus rapide en ligne droite était désormais la McLaren, avec un moteur Mercedes. Ils ne sont pas habitués à cette situation chez Mercedes.

« Nous avons appris de nos erreurs. Mercedes a fait un tel pas l’année dernière avec le moteur, mais Honda a répondu cette année.

« En termes de source d’alimentation, nous sommes plus ou moins égaux. De plus, la voiture elle-même est désormais compétitive dès le premier jour.

Marko est optimiste quant à plus de succès pour Verstappen lors de la deuxième course en Autriche, mais ne s’attend pas à ce que son pilote vedette réussisse à sa guise sur les autres circuits à venir.

« C’était une belle victoire de Max. Il vole cette année », s’est réjoui Marko.

« En fait, nous avons facilement contrôlé la course.

« Le week-end prochain, nous courons à nouveau ici et la seule chose différente, ce sont les pneus.

« Ils seront un peu plus mous que maintenant. Et cela devrait nous aider encore plus. Aujourd’hui, nous avons eu beaucoup moins de dégradation des pneus que les deux pilotes Mercedes.

« Il est clair que nous avons un ensemble châssis et moteur qui peut défier Mercedes.

« Il y aura des circuits où ils seront forts, mais la semaine prochaine, nous devrions être dans la même position.

« Avec un peu de chance, nous aborderons la prochaine course à Silverstone avec 25 points d’avance.

