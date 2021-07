Marko ne recule pas sur les plaintes concernant les ailerons de Mercedes

in

Bien que les discussions sur les ailes pliées se soient éteintes ces dernières semaines, Helmut Marko ne lâche pas prise en ce qui concerne l’aileron avant de Mercedes.

Au début de cette saison, et certains diraient conscients qu’ils avaient un combat à faire, Mercedes s’est plaint de l’aileron arrière tordu de Red Bull.

Cela a conduit la FIA à resserrer les tests sur l’aileron arrière, ce qui signifie que même si les ailes des équipes ont passé le test avant le début du championnat, elles peuvent ne pas passer le test plus strict.

Le patron de l’équipe Red Bull, Christian Horner, n’était pas content, révélant qu’un tel ajustement au règlement pourrait coûter à son équipe “un demi-million de dollars”.

Alors que Mercedes parle de l’aile de Red Bull, l’équipe de Milton Keynes a riposté, appelant Mercedes pour avoir un aileron avant tordu.

Pour l’instant, cependant, rien n’a été fait à ce sujet par la FIA.

Marko dit que bien que Red Bull ne fasse pas pression sur la FIA pour qu’elle fasse un appel, ils s’attendent à ce que l’instance dirigeante du sport automobile lui accorde la même attention qu’à l’aileron arrière de Red Bull.

“Nous avons transmis nos préoccupations et les clips vidéo qui montrent clairement comment cette aile se penche vers le bas à la FIA”, a-t-il déclaré dans une large interview avec Motorsport-Total.com.

“C’est entre les mains de la FIA, et nous n’intervenons pour exercer aucune pression. Nous ne disons pas que nous allons devant la Cour d’appel internationale.

“Nous espérons qu’il recevra l’attention voulue.”

Et si ce n’est pas le cas ?

« Sinon, nous serions étonnés », a-t-il répondu, « mais nous en prendrions également note. »

La modification du test de l’aileron arrière n’a pas été le seul changement effectué au cours du championnat de cette année qui a eu un impact sur Red Bull.

La marchandise Red Bull est disponible à l’achat dès maintenant via la boutique officielle de la Formule 1

Le règlement des arrêts aux stands a également été modifié, obligeant les équipes à ralentir les arrêts. Red Bull détient un record de 1.9s.

“C’est la multitude de choses qui sont enroulées contre nous qui est un peu étonnante”, a déclaré Marko. «Mais lentement, il réagit.

«Et les médias le perçoivent aussi comme nous le voyons, à savoir que vous sentez que c’est le rôle du perdant antisportif. “

Marko a insisté sur le fait qu’il n’y avait rien d’illégal dans la manière dont Red Bull effectuait ses arrêts aux stands.

“Non”, a-t-il soutenu, ajoutant que “l’argument de sécurité qui y est énuméré est, à mon avis, fabriqué à partir de rien.

« Si un pneu n’est pas correctement serré, alors vous êtes hors course. Ensuite, vous démarrez et devez vous arrêter. C’est la plus grande de toutes les punitions. “

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1 et aimez notre page Facebook.