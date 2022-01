Marko : Norris peut-être au niveau Max, Sainz a humilié Leclerc, Russell on verra

Du point de vue des pilotes, Helmut Marko est probablement l’homme le plus important du paddock de Formule 1, par conséquent, lorsqu’il nomme des « noms », assurez-vous que cela vaut la peine d’être écouté.

Conseiller du milliardaire Red Bull Dietrich Mateschitz depuis leur incroyable incursion dans la F1 il y a des décennies, Marko a vu la montée en puissance de Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo et maintenant Max Verstappen.

Bien sûr, l’objectif de Red Bull en 2022 est que Verstappen conserve son titre de F1, une seconde. Désireux de déchirer ce script, il y aura probablement un certain nombre de Young Guns désireux de saisir toutes les opportunités offertes par la «nouvelle ère des règles».

Marko l’a clairement indiqué dans une interview avec Auto Motor und Sport : « L’objectif officiel pour nous est de remporter à nouveau le titre mondial. »

Mais en même temps, avec les nouvelles voitures qui devraient entrer en piste pour les essais à Barcelone le mois prochain, rien n’est sûr, Marko est prudemment optimiste : « Avec un si grand changement de règle, vous ne pouvez jamais être sûr. Mercedes et nous avons le potentiel, les gens et la continuité.

« Cela parle encore d’une bataille au plus haut niveau, d’autant plus qu’il n’y a aucun autre pilote au même niveau que Hamilton et Verstappen », a ajouté Marko.

Norris peut très probablement les suivre. Leclerc a été, pourrait-on dire, humilié par Sainz

De toute évidence, et avec raison, Verstappen – le champion du monde de F1 2021 – est la référence pour la future génération et Marko avait quelques mots de choix sur qui, selon lui, serait dans le compte avec les machines compétitives.

Parmi les challengers, les meilleurs du reste de son livre, qui pourraient émerger au même niveau que Max et Lewis, Marko a déclaré : « Il est fort probable que Norris puisse les suivre. Leclerc a été, pourrait-on dire, humilié par Sainz.

L’Autrichien, ancien pilote de F1 et vainqueur du Mans, faisant référence au fait que Carlos Sainz, un pilote développé par Red Bull a battu Charles Leclerc lors de sa première année avec Ferrari, marquant plus de points et plus de podiums que le Monégasque pour qui la Scuderia semblait être préparer leur avenir.

L’Espagnol a certainement donné matière à réflexion aux grosses perruques de Maranello après sa première année en tant que rouge.

Russell est un pilote incroyablement rapide en qualifications mais il doit d’abord faire ses preuves

Cette saison, George Russell rejoindra Lewis Hamilton chez Mercedes, apportant une toute nouvelle dynamique à l’équipe, prédit Marko : « Russell sera certainement un plus grand défi pour Hamilton.

« Juste rhétoriquement et politiquement, parce qu’il est aussi anglais. C’est un pilote incroyablement rapide en qualifications mais Russell doit d’abord faire ses preuves », a ajouté le conseiller Red Bull.

Concernant le champion du monde en titre, Verstappen, Marko a déclaré : « Max n’a pas besoin de temps de démarrage. Il est toujours rapide tout de suite. Il est toujours prêt.

Quant à la RB18, l’homme Red Bull a indiqué que tout était dans les temps avec les fêtes de fin d’année ayant peu d’impact sur le calendrier : « Au moins, je n’ai reçu aucune information contraire. Ils travaillent jour et nuit. Les Anglais ne sont pas des vacanciers. Ils ne font que le lendemain de Noël.