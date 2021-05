Marko: Nous avons beaucoup de mises à jour de développement à venir

Lors du Grand Prix d’Espagne 2021 de dimanche, Mercedes semblait avoir pris un avantage en termes de rythme de course par rapport à Red Bull, mais Helmut Marko n’est pas trop préoccupé car il a révélé qu’une série de mises à jour de développement pour la RB16B sont en cours, ce qui sera une excellente nouvelle pour Max Verstappen. .

Alors que Red Bull a peut-être détenu les as lors des trois premiers tours de cette saison, sur le Circuit de Barcelone-Catalunya ce week-end, ils n’ont pas pu empêcher Lewis Hamilton de remporter la victoire et d’étendre son avance au championnat sur Verstappen à 14 points.

Le Néerlandais a déclaré après la course en Espagne: “Nous avons besoin d’une voiture plus rapide, c’est très simple.”

Et il semble que son souhait sera exaucé selon Marko qui a déclaré à F1-Insider: «Nous ne sommes qu’au début du championnat. Il est donc peu logique pour le moment de regarder le classement du championnat.

«Nous avons beaucoup en développement, les mises à jour arrivent, nous ne savons tout simplement pas quand les mises à jour peuvent être déployées pour le moment.»

Fait intéressant, le directeur technique de Honda F1, Toyoharu Tanabe, a qualifié la deuxième place de «frustrante» dans son rapport d’après Barcelone: ​​«Ici en Espagne, Max a terminé deuxième pour Red Bull Racing Honda, comme il l’a fait la semaine dernière au Portugal.

«C’était un résultat quelque peu frustrant, après un bon départ, il l’a vu prendre la tête de la deuxième place sur la grille. Hamilton a été mis sur une stratégie différente et a rattrapé Max dans les phases finales et nous devons accepter qu’aujourd’hui, lui et Mercedes avaient l’avantage en termes de performances et de travail d’équipe », a expliqué Tanabe.

Cette année, les équipes sont confrontées à la mise en service de leur voiture actuelle, avec autant de ressources disponibles pour développer la voiture, mais ces ressources sont épuisées car, de l’avis général, les équipes sont bien avancées avec leurs toutes nouvelles voitures 2022.

Mais ce n’est pas un problème pour les Bulls, déclare Marko: «Nous n’allons pas gâcher un championnat du monde parce que nous avons commencé à nous concentrer trop tôt sur la saison 2022.»

La traque de Hamilton sur Verstappen et la victoire qui a suivi dimanche ont montré les progrès réalisés avec le W12 par rapport à Imola où il n’y avait pas de match pour le RB16B.

Après avoir vu la victoire potentielle de Verstappen, ainsi que ses efforts remarquables pour contrecarrer Hamilton, se transformer en deuxième place, Marko a concédé: «Mercedes était tout simplement plus rapide que nous en Espagne. Si nous avions eu une voiture plus rapide, nous n’aurions pas le problème de stratégie.

“Malheureusement, nous avons maintenant le dos au mur et nous devons donc travailler dur pour améliorer notre voiture”, a ajouté Marko dont l’équipe a maintenant 29 points de retard sur Mercedes au classement des constructeurs de F1 2021 avant la cinquième manche, le Grand Monaco. Prix.