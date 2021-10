Alors que Red Bull a récemment exprimé son inquiétude concernant le nouvel avantage de rythme que Mercedes a déchaîné au cours des deux dernières courses, Helmut Marko semble optimiste quant aux chances de son équipe, ils ont trouvé un antidote.

Les affirmations de l’Autrichien, qu’il a partagées avec Kronen Zeitung, peuvent être de la musique aux oreilles de Max Verstappen.

« Nous avons eu de nombreuses réunions et analyses intensives depuis lors », a déclaré Marko. « Nous avons trouvé un antidote en théorie, mais voyons à quoi cela ressemble en pratique. »

La déclaration du pilote consultant de Red Bull est intervenue à un moment où le pilote vedette de l’équipe avertissait que le double podium à Istanbul Park n’était pas une raison de se réjouir, car la RB16B manquait tout simplement de rythme.

Verstappen répondait à une question du site officiel de la Formule 1 sur le fait que Red Bull soit sur la bonne voie après la Turquie.

« Pas vraiment, dit-il. « Tout allait bien mais nous savons que nous avons encore un peu de travail à faire et nous voulons être plus rapides, mais le résultat de l’équipe était bon en Turquie ; la performance globale n’était pas étonnante en Turquie. Mais nous allons réessayer ici et voir à quel point nous sommes rapides.

« Piste différente, tarmac différent, alors… J’ai également passé un peu de temps sur le simulateur, tout s’est bien passé, mais oui, nous le saurons demain », a ajouté Verstappen en avant-première du Circuit des Amériques.

Et puis a poursuivi en disant qu’il ne panique pas malgré le fait que Mercedes détienne apparemment un avantage en termes de performances maintenant.

« Je veux dire, je ne suis pas inquiet, parce qu’il n’y a rien que vous puissiez faire à ce sujet », a-t-il expliqué. «Mais nous devons juste nous concentrer de notre côté.

« Je pense qu’il y a quelques choses que nous pouvons faire mieux, et nous avons encore beaucoup appris en Turquie et nous allons essayer de faire mieux avec notre package, ce que nous avons, essayer de trouver un peu plus de performances. »

Le Néerlandais n’est actuellement en tête du classement des pilotes que de 6 points, ce que Marko craint ne pas être suffisant pour sceller le titre.

« Cela ne suffira pas », a-t-il souligné à Kronen Zeitung. « Il nous faut encore deux victoires et quatre podiums. Cela devrait être la formule pour le titre mondial.

Red Bull est toujours derrière Mercedes de 36 points au championnat des constructeurs.

