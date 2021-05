Marko: Nous devons continuer à travailler dur pour le maintenir

Le consultant Red Bull, Helmut Marko, était aux anges après la victoire dominante de Max Verstappen au Grand Prix de Monaco dimanche et a rallié ses troupes en réclamant plus de la même chose lors des courses à venir.

Non seulement le résultat signifiait que Red Bull et Verstappen étaient en tête du classement du championnat, se dirigeant vers la sixième manche à Bakou, c’était aussi un superbe effort d’équipe lors d’une journée où Mercedes a implosé.

Le seul inconvénient pour les Bleus a peut-être été la mauvaise qualification de Sergio Perez samedi, qui a vu l’alignement mexicain huitième sur la grille.

Cependant, le vétéran a fait ce qu’il fait de mieux en effectuant un premier relais solide et long, son équipage a ensuite blitzé l’arrêt au stand et le # 11 Red Bull a terminé la course en quatrième position. Limitation des dommages maximisée.

Mais c’est Verstappen qui a volé la vedette à partir du moment où il a orienté le Red Bull au sommet du virage 1 sur la grille, avant de s’engager dans le premier virage menant à ce qui était une lumière pour marquer la victoire du pilote néerlandais.

Marko était ravi lorsqu’il a été interviewé par ServusTV après la course de Monte-Carlo: «Super, super. C’était une course angoissante car elle continuait encore et encore, 78 tours de long et elle ne semblait pas vouloir se terminer!

«Nous étions en tête et contrôlions tout, les pneus, le carburant. Je suis sûr que vous pouvez déjà entendre le [Mercedes] les cloches d’alarme sonnent ici et là.

«C’était aussi une belle course, en particulier Perez, qui a conduit superbement. Cela a rendu la tâche plus difficile pour Mercedes. Et Gasly aussi. Garder Hamilton derrière lui pendant toute la course est également une très, très bonne performance. J’ai été surpris que Hamilton ait suivi sans trop de bagarre

«Nous n’avons pas vraiment eu de problèmes. nous savions exactement que la situation des pneus était avec Bottas et Sainz. Nous avons joué sur toutes les possibilités. C’est ce que nous visions. Maintenant, nous devons continuer à travailler dur pour le maintenir.

«Nous menons les deux championnats, donc ça n’aurait pas pu mieux se passer», a ajouté Marko.

Verstappen se dirige vers le Grand Prix d’Azerbaïdjan avec une avance de quatre points sur Hamilton au classement du championnat des pilotes, tandis que Red Bull arrive en tête du classement des constructeurs d’un point sur Mercedes.

On ne pourrait pas dire beaucoup d’avance, mais dans la guerre psychologique en cours entre les deux meilleures équipes de cette époque, Monaco pourrait bien être un tournant crucial de cette campagne. Le temps nous le dira.