Marko : Nous devons gagner au moins deux autres courses

Le consultant de Red Bull, Helmut Marko, a révélé que, la bataille pour le championnat de Formule 1 entre Max Verstappen et Lewis Hamilton étant si serrée, le Néerlandais doit gagner au moins deux courses supplémentaires pour avoir une chance d’être sacré champion.

Verstappen détient désormais un avantage de 12 points sur Hamilton après avoir remporté le Grand Prix des États-Unis 2021, mais Marko insiste sur le fait qu’ils ont perdu de précieux points, se référant au DNF’s Verstappen subi à Bakou (en raison d’une défaillance de pneu alors qu’il menait) et Silverstone (en raison à la chute après le tag d’Hamilton au premier tour à Copse), en plus de la Hongrie où le Néerlandais a terminé neuvième après avoir été éliminé au premier tour par Valtteri Bottas.

Marko parlait à Autosport de la saison jusqu’à présent et de ses attentes pour les cinq dernières courses.

« Avant les trois dernières courses, nous craignions en fait d’être considérablement en retard », a admis Marko.

« En fin de compte, nous avons marqué plus de points que Hamilton dans ces grands prix, principalement à cause de la course de Hamilton en Turquie où il n’était que cinquième, tandis que Max a terminé deuxième à Sotchi – certainement par chance aussi, à cause de la pluie. »

Cette saison a été une montagne russe jusqu’à présent, les deux prétendants au titre perdant des points ici et là, mais l’Autrichien est catégorique sur le fait que son pilote vedette a été plus malchanceux, affirmant qu’il a perdu plus de terrain que son rival, et ce sans faute de sa part. .

« Mais ce qui est encore plus remarquable, c’est que nous avons innocemment perdu Bakou, perdu Silverstone et perdu la Hongrie », a-t-il déclaré. « Si vous calculez soigneusement le nombre de points que nous avons perdus, alors c’est plus de 50 points dans ces trois courses.

« En conséquence, nous n’avons plus que 12 points d’avance maintenant. Nous avons donc survécu à tous ces revers et nous avons également pu égaler la reprise de Mercedes. »

Le joueur de 78 ans a révélé ce que Verstappen et Red Bull doivent accomplir pour remporter le championnat de cette année

« En regardant les courses restantes, je pense que nous devons gagner au moins deux autres courses pour être raisonnablement en sécurité ou, disons, confiants avant la course finale », a-t-il déclaré.

« Les pistes de haute altitude du Brésil et du Mexique devraient nous convenir nettement mieux. C’est juste qu’il s’est déjà passé tellement de choses cette saison », avant d’admettre : « Les pistes dites Mercedes n’étaient finalement pas des pistes Mercedes et il en va de même pour les pistes Red Bull.

« Si nous gagnons les deux prochaines courses, alors c’est 60-40 pour Max », a prédit Marko.

L’ordre concurrentiel entre Mercedes et Red Bull a été trop proche pour être appelé avec le RB16B et le W12 commercial en termes d’avantage de rythme, qui peut basculer au cours d’un week-end de course comme ce fut le cas à Austin où Mercedes a commencé à jeûner, mais Red Bull a obtenu pôle et a remporté la course.

« C’est tellement équilibré que la forme du jour, le tarmac et même les températures sont extrêmement importants », a expliqué Marko.

« On dirait que Mercedes est beaucoup plus rapide pour mettre sa voiture dans la bonne configuration », a-t-il poursuivi. « Nous avons une voiture plus complexe et en moyenne, cela nous prend plus de temps, mais il n’y a toujours que deux pilotes qui en tirent toujours le maximum. C’est Hamilton chez Mercedes et Max avec nous.

« Le numéro deux des conducteurs, [Sergio] Dieu merci, Perez est en hausse, mais aussi Bottas – il a fait une course sensationnelle en Turquie et plus que la moyenne à Austin. »

Hamilton et Verstappen opèrent dans une ligue à part cette saison, au service des fans avec la bataille pour le titre la plus excitante de l’histoire récente, à laquelle Marko a touché : « Mais à la fin, ces deux pilotes exceptionnels continuent ce duel, peu importe si c’est la voiture Mercedes ou la Red Bull qui est plus rapide.

« Dans l’ensemble, c’est le pilote qui fait la différence. Et ces pilotes sont si forts que Verstappen peut également battre une Mercedes plus rapide sur pneus durs », a conclu l’homme qui gère le programme de pilotes de Red Bull.

Ce qui est une reconnaissance claire du talent de son pilote de tête qui a remporté huit courses jusqu’à présent cette année.

