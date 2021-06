Marko pense que deux victoires autrichiennes sont “plus réalistes”

Le Dr Helmut Marko a évalué le prochain triple en-tête et pense que l’Autriche pourrait être le meilleur terrain de chasse pour Red Bull par rapport à la France.

Après six manches du Championnat du monde 2021, Red Bull se retrouve dans la position inhabituelle de mener les deux classements avec Max Verstappen avec quatre points d’avance sur Lewis Hamilton et l’équipe a 26 points d’avance sur Mercedes dans la bataille des constructeurs.

Les points faibles de Mercedes reviennent sur les deux circuits urbains de Monte-Carlo et Bakou a ouvert la porte à Red Bull, mais maintenant que nous retournons à une piste de course plus traditionnelle au Paul Ricard, on s’attend à ce que la Mercedes dominante que nous soyons tous très habitués à voir reviendront ce week-end.

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, espère une “meilleure fortune” maintenant que la W12 est loin des circuits urbains et Verstappen lui-même se prépare à ce qu’une Mercedes “très forte” se présente au Paul Ricard.

Et il semble que le conseiller en sport automobile de Red Bull se méfie également d’une menace renouvelée des Flèches d’Argent, suggérant qu’il pourrait s’agir de prendre autant de points que possible en France avant de cibler correctement les deux courses à domicile en Autriche sur une piste qui est meilleure. adapté à la voiture Red Bull.

“Cela va être très proche entre les deux”, a déclaré Marko à RTL.

« Le Castellet est un circuit avec ses propres caractéristiques. C’est une surface atypique qui n’existe nulle part ailleurs. Tout dépend de l’état du jour et de la température.

“J’espère qu’il remportera deux victoires en Autriche, cela semble plus réaliste.”

