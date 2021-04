Marko: PU refusé coûte Max jusqu’à trois dixièmes

Helmut Marko a révélé comment Red Bull avait été contraint de refuser le groupe motopropulseur Honda de Max Verstappen lors du Grand Prix de Bahreïn d’ouverture de la saison de Formule 1 2021.

Dans le sillage d’un thriller dans le désert, une course que Red Bull aurait dû gagner, le consultant Red Bull a expliqué pourquoi l’avantage de trois dixièmes du vainqueur de la pole Verstappen lors des qualifications de samedi ne s’est pas traduit par une performance similaire dimanche.

Marko à Formel1.de: «Les problèmes que nous avons rencontrés étaient principalement liés aux logiciels. Rien avec le matériel, donc des choses que nous pouvons corriger avec des ajustements. »

Les modes de fête sont interdits depuis l’année dernière, mais les équipes peuvent «désaccorder» leurs packages PU pendant une course, si cela est nécessaire pendant une course pour conserver une unité. Cependant, le PU ne peut pas être remonté pendant la course.

C’est ce qui s’est passé à Sakhir, Red Bull a dû se montrer plus conservateur comme l’expliquait Marko: «Au début de la course, il a eu des problèmes, parfois drastiques, dans la zone différentielle et, dans le dernier secteur, plus précisément, nous avons perdu jusqu’à trois dixièmes par tour. Mais quand même, Max a conduit comme prévu.

Verstappen et Red Bull ont perdu face à un Lewis Hamilton inspiré à son meilleur dans la nuit, avec une Mercedes à l’épreuve des balles et de superbes appels de stratégie depuis le mur des stands faisant la différence entre la victoire et la deuxième place.

Néanmoins, tout en perdant la victoire, ce fut une soirée très positive pour la dernière équipe à remporter un titre de F1 autre que Mercedes.

Après que la poussière se soit calmée le week-end à Bahreïn, Verstappen est clairement un prétendant avec Sergio Perez une perspective passionnante malgré un week-end d’ouverture difficile pour le Mexicain dans sa nouvelle équipe, mais il a coché toutes les cases et a été élu pilote du jour pour son des efforts impressionnants qui ont commencé dans la voie des stands et se sont terminés par la cinquième place.

Le verdict de Marko sur Checo: «Son rythme de course est au niveau de Verstappen. Quand il avait l’air clair, il a livré les mêmes fois.

Également ravi par la nouvelle découverte de l’équipe – Yuki Tsunoda – la recrue qui a enflammé la scène de la F1, gagnant en popularité parmi les fans, une Star est née à la manière de Kimi Raikkonen, tout aussi prodigieuse et au visage de bébé, pendant deux décennies.

Le pilote japonais a terminé neuvième de son premier Grand Prix, marquant des points à ses débuts qui ont fait chanter Marko ses louanges à RTL: «Notre Yuki Tsunoda a 20 ans et n’est dans cette voiture que depuis un jour et demi, mais il a livré une performance sensationnelle.

«Bien sûr, vous ne pouvez pas faire cela sans voiture. Mais je suppose qu’AlphaTauri sera près du milieu de terrain avant, qui est très proche. Il y a Renault, il y a Ferrari, aussi Aston Martin. Je pense que McLaren a une longueur d’avance. Nous nous attendons à ce qu’il y ait une bataille difficile là-bas. Selon la piste, l’un ou l’autre sera devant. Mais encore une fois, Tsunoda était sensationnel.

De deux nouveaux pilotes, Marko a été interrogé sur son opinion sur le plus grand pilote de l’équipe – le quadruple champion du monde de F1 Sebastian Vettel – dont la réputation a été mise à mal après un premier week-end lamentable avec Aston Martin, les plus grands frappeurs du sport se demandant combien de temps l’Allemand continuera. .

Avec le champion du monde de F1 1996 Damon Hill disant que « Seb est en train de devenir une pulpe » et la pourriture qu’il a subie chez Ferrari l’année dernière ne s’est pas réinitialisée, cela a continué en vert.

Marko a réfléchi sur la triste performance de Vettel à Bahreïn: «J’étais d’avis qu’il devrait prendre un an de congé, régler les choses, se demander ce qu’il veut. Je pense que beaucoup de choses sont possibles en Formule 1 l’année prochaine. »

L’Autrichien a suggéré qu’un congé sabbatique pour le pilote assiégé en 2021 lui offrirait plus d’options en 2022 que la dernière signature avec Aston Martin, dont Lawrence Stroll a sauvé la carrière de Vettel dans l’élite.

«Il ne l’a pas fait et maintenant il est assis dans l’Aston Martin, qui souffre bien sûr, car elle est toujours similaire à la Mercedes. Ce sont des voitures très similaires et Bahreïn, une pause pour lui aurait été meilleure », a estimé Marko à propos d’un pilote qu’il a encadré dans le pipeline Red Bull et guidé vers quatre titres de F1.