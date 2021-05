Marko sur les problèmes de pneus: si nous savions pourquoi, nous le réparerions

Perdant face à Mercedes sur des pneus moyens, Helmut Marko dit que si Red Bull savait exactement ce qui n’allait pas, ils l’auraient «désactivé».

La dernière fois en Espagne, Max Verstappen a pris l’avantage sur Lewis Hamilton au départ, mais c’est le pilote Mercedes qui a remporté la course.

En utilisant les pneus moyens après son arrêt au stand, Verstappen n’a pas pu égaler le rythme de Hamilton, laissant à ce dernier la marge de manœuvre nécessaire pour faire une stratégie à deux arrêts qui a finalement remporté la victoire.

Ce n’était pas la première fois cette saison que Red Bull était à court de pneus moyens.

Marko dit que s’ils savaient pourquoi, ils l’auraient réglé.

«Si nous savions cela, nous l’aurions désactivé», a-t-il déclaré à motorsport-magazin.com.

«Cela a certainement à voir avec le fait que la Max est obligée de conduire à la limite absolue, ce qui met plus de pression sur les pneus.

«Perez, qui n’avait pas à conduire pleinement et était libre, a nettement moins de dégradation des pneus. Mais toute l’histoire n’est pas encore en noir et blanc. »

Ce n’est pas seulement dans la course où Mercedes a un avantage pneu sur les médiums, il en a été de même en qualifications.

Lorsqu’on lui a demandé si Mercedes était en mesure de faire chauffer davantage ses pneus, il a répondu: «Pas toujours non plus.

«Nous avons déjà eu des séances de qualification où nous étions nettement plus rapides sur le médium.»

Cependant, tout n’est pas perdu car si Red Bull se débat sur le moyen Pirellis, il a le dessus sur les pneus tendres.

Cela pourrait jouer à l’avantage de Verstappen et Sergio Perez à Monaco, une course où les qualifications ont souvent déterminé le résultat de la course.

Lorsqu’on lui a demandé si Red Bull était le favori de Monaco où les pneus tendres sont la meilleure option, il a répondu: «Si nous le mettons en œuvre, alors oui. Mais je dois aussi dire que nous sommes surpris de la façon dont Hamilton procède.

«Aussi en termes psychologiques et comment il a réussi à combler l’écart de six secondes. Il conduit des courses optimales. Nous comprenons également cela et savons à quelle vitesse il y a dans la Mercedes. »

Et c’est cette vitesse de la W12 couplée à l’expérience d’Hamilton dans les combats pour le titre qui lui a valu 14 points d’avance sur Verstappen dans le championnat des pilotes.

«Ce n’est pas seulement l’expérience du Championnat du monde», a déclaré Marko à propos de la différence entre les deux. «Je ne sais pas exactement combien d’années il est en avance sur Max.

«Du point de vue du traitement et de l’utilisation des pneus, Hamilton pourrait être le meilleur là-bas.»

