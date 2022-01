Marko : Verstappen plus fort que Vettel

Le consultant Red Bull, le Dr Helmut Marko, a vu de nombreux pilotes passer par le programme de pilotes de Formule 1 de l’équipe, mais affirme que Max Verstappen est le meilleur, encore meilleur que Sebastian Vettel.

Sebastian Vettel reste le pilote le plus titré de Red Bull, l’Allemand remportant quatre titres de F1 consécutifs avec l’équipe autrichienne entre 2010 et 2013, et reste à ce jour le plus jeune pilote à devenir champion de F1.

De plus, et jusqu’à ce que Max Verstappen remporte la couronne des pilotes de F1 2021, Vettel est resté le seul champion du monde à émerger du programme de développement de pilotes de F1 de Red Bull, supervisé et géré impitoyablement par le Dr Helmut Marko.

Interrogé par ServusTV, qui des deux pilotes champions du monde qu’il a sponsorisés est le meilleur et s’il s’agit de Verstappen, Marko a répondu : « Oui, sans aucun doute.

« Qu’est-ce qui le distingue le plus ? Il n’a pas besoin d’échauffement », a-t-il poursuivi. « S’il pleut quelque part, les autres font cinq ou huit tours. Puis Max sort et signe le meilleur temps au premier tour.

« Ou Djeddah [new track for the Saudi Arabian Grand Prix] – personne ne connaissait la piste », a expliqué l’Autrichien. « Les autres roulaient encore, Max sort… bang ! Trois fois [fastest sector]. C’est l’une de ses qualités fascinantes.

Verstappen peut maintenant voir la situation dans son ensemble

Verstappen a toujours été connu pour sa conduite agressive, victime de nombreux accidents au cours des années précédentes pour avoir toujours poussé trop fort, quelque chose que le Néerlandais a réduit au cours de sa saison victorieuse.

« Il est un peu moins agressif, oui, mais il peut mieux voir la situation dans son ensemble maintenant. C’est une différence importante », a reconnu Marko.

« Dans les premières années, Max voulait être le plus rapide à tout moment et en toutes circonstances. Il a maintenant appris à le doser et le délivre si c’est vraiment nécessaire.

« La différence est qu’il a déjà montré cette maturité lors de sa toute première course pour Red Bull », a déclaré le joueur de 78 ans, catégorique, il a toujours su que Verstappen devait mûrir dès le premier jour.

Le jour où Red Bull, et bien sûr Marko, ont soudainement décidé de promouvoir Verstappen de Toro Rosso en 2016 avant le GP d’Espagne de cette année-là semble être un lointain souvenir, mais sa victoire lors de ses débuts avec l’équipe était une justification immédiate de la décision, et sera soyez toujours dans les livres d’histoire du sport car le champion de F1 2021 est devenu le plus jeune pilote à avoir remporté une course de F1.

Verstappen a parcouru un long chemin depuis avec Marko : « Une autre différence importante est que si nous avions un problème lors des essais libres il y a quelques années, Max exploserait et crierait à travers le stand.

«Il emportait parfois cette impatience avec lui sur la piste, par exemple, si un retardataire ne se déplaçait pas assez rapidement.

« Maintenant, Max est beaucoup plus calme », ​​a-t-il insisté. « Il performe régulièrement et à un niveau exceptionnellement élevé.

« C’est vraiment un pilote extraordinaire », a conclu Marko.

Verstappen entrera en 2022 en tant que champion du monde de F1 en titre, avec l’entrée en vigueur de nouvelles réglementations aérodynamiques, ce qui en fait une saison à venir très attendue.