Le Dr Helmut Marko a réitéré qu’à son avis, Sebastian Vettel aurait dû s’éloigner d’un an de la Formule 1 après la fin de son passage chez Ferrari.

Un passage à Aston Martin représentait un nouveau départ pour le quadruple champion du monde après une dernière campagne misérable et difficile avec Ferrari où il savait avant même que la saison ne commence que son contrat ne serait pas renouvelé.

Mais, jusqu’à présent, Vettel a connu une sorte de gueule de bois Ferrari avec des problèmes mécaniques limitant considérablement le temps de piste dans sa nouvelle voiture AMR21 lors des essais de pré-saison et les difficultés se sont poursuivies lors de la première course de la saison 2021 à Bahreïn.

Vettel a été envoyé au fond de la grille après avoir omis de respecter les drapeaux jaunes en Q1 à la suite de la vrille de Nikita Mazepin dans le Haas, puis, le jour de la course, une autre erreur dans le combat roue à roue – cette fois avec Esteban Ocon – a assuré qu’il le ferait. terminer un P15 plutôt modeste sur ses débuts Aston Martin.

Le début difficile de Vettel pour la saison 2021 n’a rien fait pour raccourcir les pouces de colonne écrits à son sujet et, dans une large interview avec Formule1.de, son ex-patron a été invité à donner son avis sur la situation continue avec l’ancien Red Bull. Star.

«Je vous ai déjà dit ce que je pensais de cela auparavant, il a dû prendre un an de congé et se demander ce qu’il voulait», a déclaré Marko.

«L’année prochaine, il pourrait avoir beaucoup d’opportunités en Formule 1. Il n’a pas fait ça.

«Maintenant, il est dans Aston Martin et ils ont une voiture très similaire à Mercedes et ils ont donc les mêmes problèmes que Mercedes aussi. Sa première course avec eux était loin d’être libératrice.

«Ils finiront par réussir dans une certaine mesure. Ils parviendront à améliorer le contrôle du véhicule, mais ils ne sont pas au niveau de Mercedes.

«À moins que je ne sois mal informé, ils ont apporté une nouvelle base différente [to the first race of the season].

«Mercedes a pris la piste avec en grande partie la même voiture des tests.

«Aston Martin est maintenant sixième ou septième [in the pecking order].

«Avec le moteur Mercedes et ce qu’ils ont maintenant, bien sûr, ils vont monter. Mais cela ne changera pas les choses.

De la même interview, Marko a également fait sensation en dévalorisant apparemment le résultat de qualification P5 de Pierre Gasly dans l’AlphaTauri, affirmant que Max Verstappen aurait été au moins deux dixièmes plus rapide que lui dans l’ATO2.

