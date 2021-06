Marko : Yuki Tsunoda un pilote “impétueux” et “très têtu”

in

La recrue AlphaTauri Yuki Tsunoda s’est une nouvelle fois attirée les critiques du conseiller en sport automobile de Red Bull, le Dr Helmut Marko.

Tsunoda partira du fond de la grille pour le Grand Prix de France après avoir subi une nouvelle chute lors des qualifications samedi.

Sa session s’est terminée en quelques minutes seulement car il a perdu le contrôle au virage 1 et a heurté la barrière, causant plus de dégâts à son AT02 qui a certainement été en guerre cette saison.

Devenir presque aussi régulier que les accidents de Tsunoda est la critique de Marko, qui surveille de près un autre talent émergent du pool Red Bull.

malheureusement la journée de @yukitsunoda07 est finie tôt il tourne au virage 1 et n’est pas en mesure de remettre la voiture en marche pic.twitter.com/6nNyXperTt – Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) 19 juin 2021

Et il est juste de dire que Marko est de plus en plus frustré par lui après son dernier accident.

“Nous devons ralentir sa nature impétueuse sans affecter sa vitesse incroyable”, aurait déclaré Marko à la chaîne de télévision autrichienne Servus TV en France.

“Je pensais que ce genre de chose serait terminé après Imola, mais il prouve qu’il peut être très têtu.”

Les commentaires de Marko sont venus après que Tsunoda se soit excusé auprès de l’équipe, reconnaissant son erreur.

“C’était mon erreur en qualifications et je tiens à m’excuser auprès de l’équipe”, a déclaré Tsunoda.

«J’ai juste utilisé trop de trottoir jaune au premier virage et j’ai filé. J’ai essayé de freiner le plus possible pour éviter le contact avec la barrière, mais c’était comme patiner sur glace car je reculais.

“C’était un impact assez faible, mais il y a quelques dommages à la voiture, donc l’équipe devra travailler dur pour me préparer. La meilleure façon de remercier l’équipe serait de faire une bonne course.

Marko a été interrogé sur des sujets plus positifs, plus précisément la deuxième pole position de Max Verstappen de la saison.

“Eh bien, un poteau n’est jamais facile. Je veux dire que la combinaison de la voiture, du moteur et du pilote était si bonne », a conclu Marko.

« Nous espérions en fait que Perez serait troisième, mais il l’a raté de quelques centièmes. De manière générale, nous sommes en bonne position pour la course.

« Nous voulons gagner le départ, nous éloigner de l’avant et prendre une seconde d’avance car l’effet DRS est fort ici.

« Ensuite, contrôlez la course par l’avant.

« C’est la théorie. Je suis sûr que Mercedes en a un aussi, mais je pense que cela pourrait fonctionner pour nous.

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !