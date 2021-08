Markos D1 nie avoir une relation avec Lyn May et n’est pas au courant de sa “grossesse” – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Marcos Hernández, mieux connu sous le nom de Markos D1, a suscité une énorme polémique en décalant la version de Lyn May, qui serait enceinte du chanteur. Qu’a dit le père présumé du bébé de Lyn May ? Markos D1 a expliqué qu’il n’avait aucun contact avec la star et qu’il avait appris à la télévision qu’ils étaient prétendument parents. La grossesse de Lyn May est-elle vraie ou fausse ?

Dans une interview avec Suelta la Sopa, Markos D1 a précisé qu’il n’avait pas de relation amoureuse avec Lyn May. Bien qu’il ait admis que tous les deux avaient eu une “soirée à boire” à une occasion.

De même, le chanteur a déclaré qu’il avait appris la nouvelle – de la grossesse présumée de la star – par le biais des médias. Il a dit que sa mère l’avait appelé pour l’avertir qu’il serait père, ce qu’il a d’abord pensé être une blague :

« Je ne sais pas si Lyn May est enceinte ou non. Elle dit que je suis le père. Je pensais que c’était une blague, mais là je l’ai déjà vu que c’était sur les chaînes de télévision et ma mère m’a parlé et -j’ai pensé- : Comment vais-je être père ?”, a commenté Marko D1.

«Nous n’avons jamais eu de relation, à part le travail. Mais évidemment, dans une nuit de verres qui s’est passé, nous sommes restés ensemble, quand c’était Siete au Mexique. Donc, je ne sais pas ce qui s’est passé là-bas. Maintenant, comme le dit Thalía : “Je ne me souviens pas et si je ne me souviens pas, cela ne s’est pas produit””, a-t-il précisé.

