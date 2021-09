Marks & Spencer pourrait être contraint de fermer ses magasins français

Plus tôt cette année, M&S a également remanié ses opérations tchèques. // Marks & Spencer devrait fermer des magasins dans toute la France // Le détaillant a eu des discussions avec ses partenaires franchisés français sur les changements potentiels

Marks & Spencer envisage de réduire sa présence en France, à la suite des restrictions aux frontières européennes laissant ses magasins parisiens avec des étagères vides.

Le détaillant devrait fermer des magasins à travers le pays et pourrait potentiellement cesser de vendre entièrement ses sandwichs et sa nourriture.

Une annonce pourrait être faite dans les prochaines semaines, a rapporté The Mail on Sunday.

LIRE LA SUITE: M&S ramène la marque St Michael après 21 ans

M&S a eu des pourparlers avec ses partenaires franchisés en France au sujet des camions retardés dans le cadre du Brexit.

Le retrait forcé sera un coup dur pour M&S, qui a relancé ses activités françaises il y a presque exactement une décennie.

L’ampleur des fermetures n’est pas encore claire, la décision finale sur les magasins restants reposant en partie sur l’engagement de ses deux partenaires franchisés français.

Plus tôt cette année, M&S a remanié ses activités tchèques et retiré tous ses aliments frais et réfrigérés des magasins et les a remplacés par des gammes élargies de produits à longue durée de conservation afin de combler les lacunes.

On pense que tous les magasins français restants emboîteront le pas après de longs retards à la frontière signifiant que la nourriture est arrivée après sa date de péremption ou a été renvoyée dans des entrepôts britanniques.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter quotidienne gratuite de Retail Gazette