Markus Babbel déplore que David Alaba et le Bayern Munich ne parviennent pas à conclure un accord

Alors que le Real Madrid a officiellement présenté l’ancien David Alaba plus tôt dans la journée, l’ancien défenseur du Bayern Munich Markus Babbel a expliqué à quel point la star autrichienne manquera aux Bavarois.

“Le perdre sur un transfert gratuit est un peu un désastre, la personnalité et ses capacités en tant que joueur, mais je peux comprendre s’il veut un défi différent”, a déclaré Babbel à NetBet. “La façon dont il est parti n’était pas bonne, je ne sais pas si c’est la faute de David Alaba ou la faute du Bayern Munich, mais ce n’était pas une bonne situation.”

Babbel pense que perdre un joueur de longue date comme Alaba est une mauvaise idée.

«Je n’aime pas qu’il soit ici depuis plus de dix ans et qu’il parte parce qu’il veut soi-disant trop d’argent. Le Real Madrid lui paiera l’argent et il fera ce qu’il pense être le mieux pour lui », a déclaré Babbel. «Je pense qu’il ne voulait pas partir, mais la conversation entre lui et le club s’est tellement mal passée qu’il a dû y aller. C’est triste à voir, mais ils ont fait venir (Dayot) Upamecano qui est un énorme talent pour remplir le rôle.

Babbel s’attend à ce que Niklas Sule retrouve sa forme et se batte pour avoir l’opportunité de commencer sur la ligne de fond.

“Niklas Süle a connu une mauvaise saison, mais il reviendra beaucoup plus fort et il y a aussi beaucoup de jeunes joueurs qui arrivent”, a déclaré Babbel. “Il est assez intéressant de savoir comment ils vont gérer cela et si les jeunes joueurs qui peuvent atteindre le niveau que le Bayern Munich a besoin d’eux.”