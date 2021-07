Markus Babbel pense que Joachim Löw a mal utilisé Toni Kroos pour l’Allemagne

L’ancien défenseur du Bayern Munich Markus Babbel est un grand fan de Toni Kroos, mais il avait l’impression que Joachim Löw avait abusé du milieu de terrain du Real Madrid.

“Toni Kroos est un joueur incroyable et l’un des joueurs les plus titrés pour l’Allemagne parce qu’il a remporté tant de trophées. Il a remporté quatre ligues des champions, une Coupe du monde, des titres de champion avec le Bayern Munich et le Real Madrid, c’est donc un joueur incroyable », a déclaré Babbel à NetBet. « Il a décidé de se retirer et c’est un peu triste car vers la fin de sa carrière nationale, il ne jouait pas dans sa meilleure position. Il jouait en tant que six et Toni Kroos n’est pas un numéro six, c’est ce que sont un (Kalvin) Phillips ou (Declan) Rice. Ils peuvent se battre et protéger la défense, ce qui n’est pas ce que fait Toni Kroos, c’est un fantastique numéro huit, mais depuis deux ans il n’y joue plus. C’est triste parce qu’il a été critiqué et pour moi, il est l’un des plus grands joueurs de notre histoire.

Pousser Joshua Kimmich à l’arrière droit pour accueillir Kroos était un sujet de discussion et de controverse parmi de nombreux fans allemands et Babbel peut comprendre pourquoi. L’homme de 48 ans pense également que la façon dont Kroos a été utilisé pourrait avoir joué un rôle dans sa décision de s’éloigner.

“En équipe nationale, vous devez affronter vos meilleurs joueurs dans leurs meilleures positions, et je pense que (Kroos) a eu du mal à cause de cela”, a déclaré Babbel. “C’est triste parce que c’est un joueur fantastique, mais je peux comprendre sa décision de dire que c’est suffisant.”