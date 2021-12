Markus Crane, star de la lutte indépendante, décédé à 33 ans

Markus Crane, une star de la lutte indépendante connue pour avoir participé à des matchs à mort, est décédé à l’âge de 33 ans, selon plusieurs rapports. Crane a participé à diverses promotions, dont la Game Changer Wrestling qui a publié une déclaration en apprenant son décès. La cause du décès n’a pas été annoncée.

« Avec tristesse, GCW pleure la perte de Markus Crane », indique le communiqué, selon Wrestling Inc. « En tant qu’artiste, Markus incarnait l’esprit de GCW. Il était un outsider et un hors-la-loi. Il était intrépide sur le ring et déterminé à réussir contre vents et marées. Il a joué un rôle majeur dans les premiers succès de GCW et a fait partie du cœur et de l’âme de notre équipe dès le premier jour. Markus était passionné par GCW et Deathmatch Wrestling. Nous étions fiers de l’avoir représenté GCW au Korakuen Hall pendant notre spectacle inaugural au Japon. »

?? GRUE RIP MARKUS Vous avez illuminé notre petit monde dysfonctionnel dès la seconde où vous y êtes entré. Merci pour tous les souvenirs incroyables qui dureront toute une vie. J’espère que vous saviez à quel point tout le monde vous aimait ! pic.twitter.com/dO4fGch2Fj – ICW : aucune restriction (@ICWNHB) 27 décembre 2021

La déclaration poursuit en disant que Crane a failli perdre la vie en 2019 après avoir subi un traumatisme crânien. « Nous avons tous été inspirés (mais surpris) alors qu’il se rétablissait miraculeusement et travaillait sans relâche pour faire son éventuel retour sur le ring », poursuit le communiqué. « Plus récemment, Markus est rentré chez lui dans sa famille avec l’engagement de concentrer son énergie sur un mode de vie plus sain. Il avait célébré une série d’étapes importantes dans sa sobriété dont il était fier de se montrer et nous a tous excités pour son avenir. un ami, Markus était attentionné et loyal. Il souriait rapidement ou vous faisait sourire. Nous avons tous eu de la chance de le connaître. Repose en paix, Markus. Tu vas nous manquer. »

Crane a fait ses débuts dans la lutte professionnelle en novembre 2009 pour la Pro Wrestling Epic basée dans l’Illinois. Il est ensuite devenu l’un des meilleurs catcheurs indépendants du Midwest, participant à la IWA Mid-South et à la All American Wrestling. Crane a également travaillé dans la lutte indépendante à Chicago sous le nom de Haunter Strange. En participant à la Game Changer Wrestling, Crane a affronté les légendes japonaises des matchs à mort Isami Kodaka et Masashi Takeda. Il a été l’un des premiers membres de la promotion lorsque GCW a changé de nom en 2015.

Rip Markus Crane @GCWrestling_ Le code des rues était la première fois que je le voyais… pic.twitter.com/foAt31mfar – Jayson (@jayisway) 27 décembre 2021

En décembre 2019, Crane a été contraint de prendre sa retraite en raison de la lésion cérébrale mentionnée précédemment. Cependant, il est revenu sur le ring plus tôt cette année lorsqu’il a battu Kit Osbourne dans un match pour GCW pendant le week-end de WrestleMania.