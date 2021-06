Marla Gibbs célèbre son 90e anniversaire avec ses amis et sa famille – Photos .

(En haut à gauche) : le maire James Butts, Vanessa Bell Calloway, Sheila Frazier, Kathleen Bradley, Judy Pace, le membre du conseil Curren Price, Jr. et Earnest Harden (en bas à gauche) : Jackee Harry, Marla Gibbs et l’ancienne sénatrice de l’État Diane Watson / Photo : Ian Foxx Media Group

*Los Angeles, Californie – Marla Gibbs (née Margaret Theresa Bradley ; 14 juin 1931) est une actrice, chanteuse, comédienne, écrivain et productrice de télévision, dont la carrière s’étend sur cinq décennies et a célébré son 90e anniversaire au Peter Georges’ Conference Room Restaurant & Bar à Playa Vista, Californie. La fête était parrainée par un ami de la famille et homme d’affaires Henry Woods, fondateur de HNW International Corporation, une société internationale de conseil/connecteur, avec Lemuel Daniels, Peter George et d’autres.

Un casting de stars des amis et des enfants de Marla qui assistent à la célébration d’anniversaire inclus; Beverly Todd, Judy Pace, Earnest Harden, Jr., Kathleen Bradley, Sheila Frazier, l’ancienne sénatrice de l’État Diane Watson, Jackee Harry, Vanessa Bell Calloway, Tico Wells, l’avocat Frank K. Wheaton et les enfants de Marla ; Angela, Amil, Dorian et Jordan Gibbs. Une foule de politiciens ont présenté des proclamations et des paroles aimables à Marla, le maire James Butts, le membre du conseil Curren Price, Jr, le sénateur Sydney Kamlager, ainsi que des représentants de la membre du Congrès Karen Bass, du maire Eric Garcetti, de la superviseure de LA Janice Hahn et du membre du conseil Marqueece Harris- Dawson.

Les invités se sont mélangés et ont dîné sur un somptueux étalage de hors-d’œuvre passés d’ailes de chou-fleur, de choux de Bruxelles, de boulettes de viande d’agneau, ainsi qu’un dîner buffet qui comprenait; pâtes aux fruits de mer, penne Norma, galette, poulet croustillant paillard, et une salade verte. Suivi d’un clip vidéo et d’un délicieux gâteau d’anniversaire, alors que tout le monde chantait joyeux anniversaire à Marla.

Marla a simplement dit: “Merci et c’est la célébration de mon 30e anniversaire!”

Marla avec ses enfants ; De gauche à droite : Amil, Angela, Marla, Dorian et Jordan Gibbs. / Photo : Ian Foxx Media Group

À propos de Marla Gibbs

Gibbs est connue pour son rôle de la femme de chambre de George Jefferson, Florence Johnston, dans la sitcom de CBS, The Jeffersons (1975-1985), pour laquelle elle a reçu cinq nominations aux Primetime Emmy Award de la meilleure actrice dans un second rôle dans une série comique. Elle a également joué dans le spin-off de la série Checking In (1981) et la sitcom NBC, 227 (1985-1990); Gibbs a coproduit cette dernière série, a joué le rôle principal de Mary Jenkins et a chanté la chanson thème. Gibbs a remporté sept NAACP Image Awards. Des années plus tard, Gibbs a joué des rôles de soutien dans les films The Meteor Man (1993), Lost & Found (1999), The Visit (2000), The Brothers (2001), Madea’s Witness Protection (2012), Grantham & Rose (2015), et Lemon (2017) et l’émission télévisée Station 19 (2018).

En 2015, Gibbs a fait deux apparitions dans la série dramatique de Shonda Rhimes, Scandal. Elle a ensuite joué dans Hot in Cleveland, American Horror Story: Hotel et This Is Us. En 2018, elle a joué un rôle récurrent dans la série dramatique d’ABC Station 19. Gibbs a également eu des rôles principaux dans deux pilotes télévisés : Old Soul aux côtés d’Ellen Burstyn et Rita Moreno pour NBC en 2014, et Jalen Vs d’ABC. Tout le monde en 2017. Au cinéma, elle a joué dans Lemon et Please Stand By.

Gibbs possédait un club de jazz à South Central LA appelé Marla’s Memory Lane Jazz and Supper Club de 1981 à 1999. En tant que chanteuse, elle a sorti un certain nombre d’albums. En 2019, Gibbs a repris son rôle de Florence dans Live in Front of a Studio Audience: Norman Lear’s All in the Family et The Jeffersons, moins d’un mois avant son 88e anniversaire.

source : ESP PR