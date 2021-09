Marlene Favela renverse La Desalmada à l’intérieur et s’enclenche

in

Marlene Favela détrône La Desalmada dans les intérieurs et la dentelle | Instagram

La belle Marlene Favela a laissé ses followers sans voix sur les réseaux sociaux, ceci après que la célèbre femme de 44 ans l’a renversée Inhumain, Livia Brito, vêtue de sa belle en noir, en intérieur et tout en dentelle.

Le beau Silvia Marlène Favela Meraz elle a décidé de poser pour l’objectif le plus coquette, avec un beau sourire et une jolie fleur légère dans les mains, mais sans aucun doute ce qui a attiré l’attention de tout le monde, c’est la tenue qu’elle a choisie pour l’occasion.

Marlene Favela se caractérise par une tenue assez sérieuse et formelle malgré une anatomie vraiment énorme, c’est pourquoi elle était encore plus surprenante en n’apparaissant qu’avec une ceinture noire et des intérieurs en dentelle noire.

L’actrice de La Desalmada en a profité pour faire la promotion de la ceinture en question, que Marlene Favela lui assure de ne retirer à aucun moment en raison de ses résultats favorables.

Celui qui captive complètement le personnage d’Eduardo Santamarina à La Desalmada a assuré que la ceinture réduisait les mesures de son abdomen, de sa taille et de ses hanches et que ses courbes paraissaient également beaucoup plus toniques.

Les followers de la belle Marlene Favela n’ont pas manqué l’occasion de lui dire à quel point elle est belle et qu’elle est vraiment spectaculaire, les femmes en ont profité pour la remercier de la recommandation.

L’actrice a partagé la photo le 29 avril et dépassé les 115 000 réactions sur le célèbre réseau social. Il vit actuellement un moment spectaculaire avec son retour au petit écran dans La Desalmada, une telenovela avec Licia Brito et José Ron.