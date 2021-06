Marlene Favela revient à la télévision – El Sol de México

Marlene Favela revient sur le petit écran après deux ans, pour partager une histoire pleine de drame avec Livia Brito et Marjorie de Sousa dans la nouvelle telenovela La desalmada, produite par José Alberto Güero Castro.

Il s’agit de la cinquième telenovela de Castro dans laquelle travaille l’actrice de Sonora, ayant déjà participé à Pasión y poder (2016) et Por amar sin ley (2019).

« Dans ce complot, ils vont me rendre la vie impossible, je ne serai pas hostile ; mais celui qui souffre presque aux dépens des méchants et des méchants. C’est-à-dire que je suis bon et que je vivrai des vicissitudes dans ce pays mélodrame d’amour et de vengeance ».

Favela, maman de deux ans de Bella, a très bien réparti son temps depuis mars dernier, date du début des enregistrements, à ce jour et avec des emplacements dans une vieille hacienda mexicaine.

▶ ️ Restez informé sur notre chaîne Google News

« Quand je joue sur le forum Televisa San Ángel, je laisse ma fille à la maison et quand je vais sur place si je l’emmène. C’est parce qu’il est très difficile de se débarrasser de ce que j’aime le plus dans cette vie, qui est Bella et ce que je cherche toujours c’est de passer le plus de temps possible avec elle, sans cesser d’étudier mes lignes de texte de mon personnage ”.

La desalmada, avec Livia Brito et José Ron, a fait sa première le 5 juillet à 21h30 sur Canal Las Estrellas. Il convient également de noter les performances d’Eduardo Santamaría, d’Azela Robinson et de l’acteur Francisco Gattorno, qui soutiennent les protagonistes centraux avec leur travail et leur expérience dans les feuilletons et les feuilletons.