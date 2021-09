Marlin (POND) enregistre une hausse de 50% en 24 heures | Invezz

Le prix du Marlin Coin (POND) suit une tendance à la hausse depuis le 8 septembre et l’élan de la tendance semble se renforcer de jour en jour. Ces récents mouvements de prix ont attiré l’attention de la plupart des investisseurs en crypto qui ont maintenant du mal à ajouter la pièce à leurs portefeuilles de crypto.

Suite à l’augmentation de la demande, Invezz a rédigé le court article suivant pour aider les investisseurs à savoir où ils peuvent acheter du Marlin (POND) et aussi de quoi il s’agit.

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Pour en savoir plus sur cette nouvelle pièce, lisez la suite.

Meilleurs endroits pour acheter du marlin (POND)

Si vous êtes intéressé par l’achat du Marlin (POND), vous êtes au bon endroit.

Notre équipe de professionnels a mené des recherches approfondies et identifié les éléments suivants comme les meilleures plateformes sur lesquelles vous pouvez acheter des pièces Marlin (POND) en ligne :

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading lorsqu’il s’agit d’investir dans des actifs cryptographiques. La plate-forme eToro regorge de fonctionnalités telles que le trading de copie, des graphiques techniques avancés et une multitude d’outils de trading, et est idéale pour les débutants et les professionnels.

Inscrivez-vous instantanément sur eToro

Compétence

Skilling est un courtier CFD et Forex réglementé qui permet aux investisseurs d’accéder à plus de 800 instruments financiers, dont 10 CFD de crypto-monnaie populaires avec des prix compétitifs et un temps d’exécution rapide. Skilling propose une sélection de plateformes de trading, y compris le propre Skilling Trader du courtier et les plateformes populaires et renommées du secteur cTrader et MetaTrader 4, qui peuvent répondre aux besoins des clients avec différents niveaux d’expérience.

Inscrivez-vous instantanément à Skilling

Qu’est-ce que Marlin (POND) ?

La pièce Marlin (POND) est le jeton natif du protocole Marlin.

Marling Protocol est un protocole qui fournit une infrastructure programmable hautes performances pour les applications Web 3.0 et DeFi.

POND est utilisé comme jeton utilitaire dans le protocole pour exécuter les nœuds de validation. Pour devenir un validateur, un détenteur de POND devra jalonner les jetons pour voter sur diverses questions de gouvernance.

Devriez-vous acheter Marlin (POND) aujourd’hui ?

Suite à la tendance haussière que Marlin (POND) a maintenue pendant trois jours consécutifs, cela pourrait être un bon investissement.

Cependant, il est important de noter qu’investir dans des crypto-monnaies est extrêmement risqué en raison de la volatilité de leurs prix.

Prévision de prix Marlin (POND)

Bien qu’il soit difficile de fournir une prévision décisive du prix du Marlin (POND) car il est relativement nouveau sur le marché et le fait que le marché des crypto-monnaies soit extrêmement volatil et que de grandes fluctuations du marché puissent se produire à tout moment, les mouvements des prix actuels du marché pourrait être le signe d’un rallye haussier à long terme.

Cependant, la récente tendance haussière peut être une indication que le prix de la devise continuera de s’apprécier.

Marlin Reactions (POND) sur les réseaux sociaux

🌉 Les demandes MPond placées peuvent désormais être converties en POND de manière linéaire sur une période de 182 jours après la date de la demande. Votez : https://t.co/T0aurMtmKg Commence : maintenant Fin : dans 72h Qui : Les détenteurs de MPond qui ont mis en place le vote ou le jalonnement peuvent voter. Discussion : https://t.co/EjMm4My9fQ – Marlin (@MarlinProtocol) 6 septembre 2021

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent