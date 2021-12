Marlins a frappé à la porte de Michael Conforto avant la grève

Les Marlins à partir de Miami ils eurent conversations avec le jardinier Michel Conforto, Ceci avant le lock-out qui a tout arrêté dans le baseball des Ligue majeure de baseball – MLB.

Selon Joe Frisaro, les Marlins de Miami, dans leur recherche d’un voltigeur de niveau pour la prochaine saison de la Major League, étaient intéressés et ont même parlé avec Michael Conforto avant l’arrêt des négociations en raison du lock-out, il s’agit d’un joueur qui est en agence libre après rejetant l’offre de qualification des Mets de New York.

Les Marlins ont déjà embauché le vénézuélien Avísail García et ont montré un très grand intérêt pour Nick Castellanos, et maintenant il apparaît qu’ils ont frappé à la porte de Conforto, qui, selon les experts, attend un contrat en agence libre MLB qui est d’environ 80 $ et 100 $ million de dollars.

Michael Conforto est-il digne des #Marlins ? Selon le journaliste de #Mets, @timbhealey, il l’est. Mais à quel prix ? De plus, le podcast complet @ ManOn2nd est disponible sur @ 5ReasonsSports YouTube https://t.co/nSciHx3Scj pic.twitter.com/EY3bSM8CBI – Joe Frisaro (@JoeFrisaro) 18 décembre 2021

De plus, les Mets, division rivale de ces Marlins, ne semblent pas intéressés à conserver Conforto après avoir signé Starling Marte et Mark Canha pour des contrats et un bon million de dollars.

Possible

La réalité est que les Marlins ont eu des conversations avec l’équipe de Conforto et il reste une possibilité dès que le lock-out de la MLB sera levé. De plus, cette équipe était l’une des plus actives pendant l’intersaison et très certainement, lorsque les contrats pourront être conclus, ils en redemanderont pour la campagne 2022.

leurs nombres

Pendant toute une vie dans les ligues majeures, Conforto a une expérience All-Star, enregistrant 650 coups sûrs, 132 circuits, 396 points produits, 400 points, AVG de 0,255, OBP de 0,356, OPS de 0,824 et SLG de 0,468.

Rapport: Marlins a eu des discussions avec Conforto avant le verrouillage https://t.co/mLNkRMkZOK pic.twitter.com/bIr30HTxlE – theScore MLB (@theScoreMLB) 19 décembre 2021

