Marlins évier Diamondbacks 8-0

Le Ranger Adam Duvall a frappé un circuit et a terminé avec quatre points produits, l’arrêt-court vénézuélien Miguel Rojas a marqué trois fois et les Marlins de Miami ont battu les Diamondbacks de l’Arizona 8-0. Duvall (5) a frappé le ballon hors du terrain dans la deuxième manche menant deux coureurs devant et a couronné un groupe de quatre touchés.

Rojas a atteint la sonnerie trois fois dans le premier épisode conduit par le single du troisième joueur de base Brian Anderson. Le Vénézuélien est revenu pour donner de la mobilité au comptable lors de la deuxième manche, avec le circuit de Duvall, et a terminé avec un score épanoui une fois de plus en septième manche, avec le single de Duvall. De plus, il était 2 en 3 et a conduit en deux points pour Miami.

Sur le monticule la victoire a été créditée par le soulagement Jordan Holloway (1-0) en trois épisodes. Pour les Diamondbacks, la défaite est tombée sur le partant Luke Weaver (1-3) en quatre manches.

Jesse Winker produit la manche gagnante des Reds

Le voltigeur gauche Jesse Winker a frappé un simple RBI dans le 10e qui a produit la course de la Les rouges de Cincinnati s’imposent 1-0 face aux White Sox de Chicago dans un jeu interligue. La victoire a permis aux Reds de diviser la série en deux matchs. Cependant, le triomphe a été assombri par le blessure au joueur de premier but canadien Joey Votto, qui s’est fracturé le pouce de sa main gauche et sera faible pendant au moins un mois. La star des Reds a été frappée par un lancer du partant gaucher Dallas Keuchel en quatrième manche. Votto est resté dans le match mais a été remplacé en sixième par Kyle Farmer au début.

En haut de la dixième manche, Leury Garcia a été surpris en train de voler la base.

Sonny Gray de Cincinnati et Keuchel de Chicago ont couvert sept manches chacun, ne permettant pas une course et n’accordant que deux coups sûrs pendant leur temps sur le monticule.

Cincinnati a mis fin à sa séquence de 18 manches sans but tandis que Liam Hendrick (1-1) a perdu pour la première fois depuis la signature de son contrat de quatre ans, 54 millions de dollars avec les White Sox.

Avec le coureur automatique Tucker Barnhart au deuxième rang, Nick Senzel a distingué Hendricks au début du 10e, et Banhart s’est avancé au troisième. Jesse Winker a frappé trois coups sûrs avant de tirer une ligne sur le quatrième lancer de Hendricks. Le ballon a atterri dans le champ central, et Barnhart a marqué sans qu’il y ait un coup à la maison.

En haut de l’épisode, le receveur cubain Yasmani Grandal s’est fait marcher sur Lucas Sims (1-1). Garcia a échoué pour une force qui a envoyé les coureurs dans les virages. Avec Billy Hamilton au marbre, Barnhart a surpris Garcia en volant le deuxième. Hamilton a radié.

Chicago, qui tente de se battre même si elle s’est retrouvée sans deux attaquants, le dominicain Eloy Jiménez et le cubain Luis Robert, en raison de blessures, ont perdu pour la quatrième fois en 12 matchs.

Les cardinaux et les Mets se partagent les jeux

L’arrêt-court Paul DeJong a frappé un home run de deux points, le joueur de premier but Paul Goldschmidt a ajouté un solo et Les Cardinals de Saint-Louis ont battu les Mets de New York 4-1 dans le premier jeu d’un double titre. Avec leur victoire, les Cardinals ont prolongé leur séquence de victoires à six.

Goldschmidt (4) a servi le ballon dans la première manche, en solo, et DeJong (7) a ajouté un coup sûr au tour complet dans la cinquième manche menant un coureur devant.

Sur le monticule, la victoire a été remportée par le soulagement Ryan Helsley (3-0) dans le travail d’un épisode. Pour les Mets, la défaite a été accusée par le partant Marcus Stroman (3-3) en cinq manches et a perdu son troisième départ consécutif.

La perte est survenue après avoir frappé l’entraîneur Chili Davis a été renvoyé et remplacé par Hugh Quattlebaum lundi soir.

Dans le deuxième match entre les deux, l’arrêt-court dominicain Jonathan Villar et le receveur large Tomás Nido ont frappé leurs premiers circuits de la saison et ont aidé les Mets ont battu les cardinaux 7-2. Villar (1) a retrouvé les terrains du partant cubain Johan Oviedo, qui a fait disparaître le ballon du terrain en quatrième manche, sans prendre les coureurs en tête.

La victoire sur le monticule a été créditée par le soulagement Jordan Yamamoto (1-0) en deux manches. Pour les Cardinals, la défaite a été portée par Oviedo (0-1) en quatre épisodes.

Le démarreur Jon Gray contrôle les géants

Le démarreur Jon Gray a lancé six solides manches, s’est aidé avec un simple RBI et Les Rocheuses du Colorado ont battu les Giants de San Francisco 6-5. Gray (4-2) a accordé deux points et quatre coups sûrs. Le droitier a également retiré huit buts et en a marqué deux tout en s’améliorant à 4-0 en cinq départs dans des matchs tenus sur son terrain.

Le ranger dominicain Raimel Tapia a scellé la victoire en quatrième manche en frappant un simple au centre du terrain. Avec son coup, Tapia a envoyé le joueur de premier but Mett Adams et le joueur de deuxième but Alan Trejo au registre avec le point gagnant.

Pour les Giants, l’arrêt-court Brandon Crawford (6) et le ranger Darin Ruf (4) ont chacun réussi des circuits.

Grand Chelem du Dominicain Ozuna face aux Nationals

Le ranger dominicain Marcell Ozuna a frappé le troisième Grand Chelem d’Atlanta en quatre matchs et les Braves ont battu les Nationals de Washington 5-3. Ozuna (4) a jeté le ballon dans la rue dans le troisième épisode alors que la maison était pleine. Le dominicain a trouvé les terrains du partant Erick Fedde et a fait rebondir le ballon à 386 pieds au-dessus du champ droit. Ozuna, qui a frappé 2 sur 4, a envoyé le receveur vénézuélien William Contreras, le ranger Ronald Acuña Jr. et le joueur de premier but Freddie Freeman à la cloche avec son coup. Le voltigeur a chuté sa moyenne au bâton à .205 et a atteint 19 points produits jusqu’à présent cette saison. Ozuna, qui est arrivé en frappant .195, a dansé autour des bases tout en doublant la seconde et en montrant le ciel deux fois.

Contreras (1) a frappé le premier circuit de sa carrière, un coup franc retour en quatrième manche en guise de punition pour le travail de Fedde, sans coureur devant.

La victoire a été attribuée au partant Max Fied (1-1) en cinq manches. Pour les Nationaux, Fedde (2-3) a pris la défaite en cinq manches.

Stanton réussit un home run et 4 points dans la victoire des Yankees

Le frappeur désigné Giancarlo Stanton a fait sauter la clôture et Les Yankees de New York ont ​​battu les Astros de Houston 6-3. Dans la troisième manche, Stanton (8) a fait rebondir le ballon sur le terrain menant un coureur devant et a terminé avec quatre points produits sur les six des Yankees.

Sur le monticule, la victoire a été remportée par le soulagement nicaraguayen Jonathan Loaisiga (3-1), qui a travaillé un épisode et a pris un frappeur par voie de retrait au bâton. Pour les Astros la défaite a été portée par le relais Brooks Raley (0-2) en accordant un penalty de deux coups sûrs et trois touchés.

Le Grand Chelem de Gregorius pour que les Phillies continuent de gagner

L’arrêt-court Didi Gregorius a frappé un grand chelem et a terminé avec quatre points produits pour les Phillies de Philadelphie, qui ont battu les Milwaukee Brewers 5-4. Les Phillies ont ajouté leur troisième victoire consécutive. Philadelphie a remporté trois matchs de suite pour la première fois depuis le début de la saison 4-0. Gregorius (4) a envoyé le ballon dans la rue dans le premier épisode avec un full house.

Sur le monticule, le releveur Brandon Kintzler (2-1) a remporté la victoire des Phillies en une manche et une troisième. Les Brewers ont perdu contre le partant Freddy Peralta (3-1) en quatre manches complètes.

Solak marque dans la victoire des Rangers contre les Twins

Le joueur de deuxième but de la Rangers du Texas Nick Solak a frappé la sonnerie avec la carrière du 3-1 victoire pour son neuvième contre les Twins du Minnesota, profitant d’un mauvais lancer du soulagement Cody Stashak en sixième manche.

Le lanceur qui en a profité était le releveur John King (3-1), qui a lancé deux manches et deux tiers.

Pour les Twins, le receveur Mitch Garver (6) a frappé le fairway en deuxième manche, seul.

La défaite a été portée par le partant Lewis Thorpe (0-1) en cinq manches complètes.

Guerrero Jr. scelle la victoire des Blue Jays

Le frappeur désigné dominicain Vladimir Guerrero Jr., a frappé deux coups sûrs et a conduit en deux points pour les Blue Jays de Toronto, qui ont battu les Oakland Athletics 9-4. Guerrero Jr. s’est rendu à la cage du frappeur quatre fois et a frappé deux fois. Dans la neuvième manche, le dominicain a scellé la victoire des Blue Jays en frappant un doublé dans le champ gauche profond. Avec son coup, Guerrero Jr., il a envoyé l’arrêt-court Bo Bichette et le coureur de pincement Jonathan Davis sur le ring avec les points qui ont clôturé le score au tableau.

Sur le monticule la victoire a été remportée par le soulagement Jordan Romano (3-1) dans un épisode. Pour l’Athlétisme, la défaite est tombée au relais de Lou Trivino (1-1) dans un tiers de la manche.

Rizzo mène la victoire des Cubs

Le joueur de premier but Anthony Rizzo a frappé un simple RBI avec une manche gagnante à la 11e manche et Les Cubs de Chicago battent les Dodgers de Los Angeles 6-5. Dans la onzième manche, Rizzo a frappé imparable entre les champs gauche et central, conduisant dans la course qui a mis les derniers chiffres sur le tableau de bord des Cubs.

Sur le monticule, le gagnant a été plus proche d’Alec Mills (2-0) en deux manches. Pour les Dodgers plus proches Garrett Cleavinger (0-3) a pris la perte aux deux tiers de la manche.

Candelario scelle la victoire des Tigres avec un home run

Le joueur de troisième but Jeimer Candelario a envoyé le ballon à travers le mur à la 10e manche et a scellé la victoire pour les Tigers de Detroit, qui ont battu les Red Sox de Boston 6-5. Dans la 10e manche, Candelario (3) a fait sauter le bâton contre les lancers plus proches de Garrett Whitlock menant deux coureurs sur les sentiers.

Sur la butte le lanceur a bénéficié était le relais dominicain Gregory Soto (2-1) au travail d’un et un tiers. Sur le chemin de la victoire, Soto a accordé trois coups sûrs, deux points, en a marché deux et a retiré deux retraits par retrait au bâton.

Les Red Sox ont perdu contre Whitlock (0-1) dans un épisode.

Caratini pousse les Padres à gagner les Pirates

Le receveur portoricain Víctor Caratini a frappé un ballon retour complet et Les Padres de San Diego ont battu les Pirates de Pittsburgh 4-2. Dans le troisième épisode, Caratini (2) a sorti le ballon du terrain quand il a trouvé la serpentine du démarreur JT Brubaker, sans coureur devant. Caratini s’est rendu quatre fois dans la boîte du frappeur, a frappé une fois, a conduit dans une course et a frappé le buzzer deux fois.

La victoire a été créditée au soulagement Craig Stammen (2-1) au travail d’un tiers d’entrée. Pour les Pirates, la perte a été portée par le soulagement Duane Underwood Jr. (1-1) dans un épisode.

Ramírez et Naylor ont frappé les Royals avec des circuits

Le joueur de troisième but dominicain José Ramírez et le ranger Josh Naylor ont chacun frappé des circuits pour les Indians de Cleveland, qui ont battu les Royals de Kansas City 5-4. Ramírez (9) a fait sauter le mur à la huitième manche sans aucun coureur devant. Le dominicain, qui a frappé le frappeur une fois en trois voyages, a conduit dans une course et a frappé le registre deux fois, a trouvé les lancers du soulagement Jakob Junis. Ramirez a fait sauter le ballon à 407 pieds au-dessus du haut du champ droit lorsqu’un retrait a été enregistré dans la manche. Avec son coup, le Dominicain se hisse à la deuxième place des ligues majeures dans la section des home run, où il est à égalité avec cinq autres joueurs.

La victoire a été inscrite par le relève Nick Wittgren (2-1) dans une manche complète. Pour les Royals, la défaite a été portée par le plus proche Wade Davis (0-1) en un seul épisode.