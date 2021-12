Marlo Hampton dit que les co-stars de « RHOA » sont en colère parce qu’elle est à temps plein

Après une décennie d’amitié avec la série, Marlo Hampton a enfin sa pêche. La star de Real Housewives of Atlanta est un incontournable de la série depuis la saison 4. La fashionista a été présentée aux téléspectateurs en tant qu’amie de Nene Leakes et est devenue une favorite des fans pour son style et sa capacité à faire de l’ombre à ses co-stars sur tout, de leur choix de vêtements, à leurs finances minimales, et plus encore. À maintes reprises, elle a prouvé qu’elle méritait un statut à temps plein, mais n’a jamais été promue jusqu’à présent. Après des années de querelles avec les acteurs, y compris un gros boeuf avec Kenya Moore, Hampton, elle obtient enfin son slogan pour la saison 14. Mais toutes ses co-stars de Bravo n’en sont pas satisfaites.

Contrairement à de nombreux amis de la série, Hampton a eu des privilèges différents de la plupart des autres franchises. Depuis le début, elle a assisté à des tournées de distribution, à des réunions et a même eu son propre confessionnal pendant plusieurs saisons. Les fans aspirent depuis longtemps à ce que Hampton soit davantage présentée comme une femme au foyer à temps plein, d’autant plus que son histoire est passée ces dernières années de matérialiste à sa vie de famille.

Mais Hampton dit que certaines de ses co-stars ne sont pas ravies de la promotion. Elle est allée sur Instagram en direct pour partager que ses camarades de casting ont montré peu de soutien.

Vous devez tous m’aider à trouver un slogan. Merde, je ne sais pas ce que ça va être », a-t-elle dit. « Ces salopes détestent. Ils ne sont pas contents… ils ne sont pas contents que j’aie une pêche. Nous avons des gens fous. C’est comme si j’étais ici depuis 10 ans. D*mn, tu ne peux pas être content pour moi ? Soyez heureux pour moi ! Qu’est-ce que NeNe a dit ? « Soutenez-moi, salope ! » J’ai joué en arrière-plan assez longtemps. D*mn ! »

Hampton a d’abord déclaré qu’elle n’était pas intéressée à être à temps plein, affirmant qu’elle était bien payée pour son rôle à temps partiel. Mais au cours de la dernière année, ses sentiments ont changé.

« Je suis à un point maintenant je me soucie des Hamptons [her fans] et les Hamptons veulent voir plus de moi », a déclaré Hampton à The Jasmine Brand. « Les gens ont peint cette image comme ils voulaient que je sois et voulaient que le monde me voie, et c’est comme si ce n’était rien de tel. Je suis totalement différent. »

Elle dit que ses fans la voir avec sa famille montre un côté différent d’elle. « Vous voyez juste la mode, moi étant opiniâtre et fort, franc. Donc vous ne me voyez pas quand je pleure. Vous ne me voyez pas quand je descends avec les garçons ou si je crie ou je Je suis en colère contre William pour avoir menti… Tu me connais mais tu ne me connais pas. »

Andy Cohen voulait également que Hampton soit un acteur avant que Hampton n’accepte de le faire. Lors de son apparition dans l’émission YouTube de Kandi Burruss Speak On It, il dit qu’il n’a jamais empêché Hampton d’être membre de la distribution, malgré les rumeurs selon lesquelles il l’a fait.

« Ce n’est pas que je ne l’aime pas, mais elle est partout dans la série – c’est pourquoi je pense que parfois les gens s’accrochent à la sémantique », a déclaré Cohen. « Et les femmes au foyer ne sont pas une servitude sous contrat. Ce n’est pas quelque chose que, vous savez, les gens se portent volontaires pour le faire. Ils sont là parce qu’ils le veulent ou non. Alors faites confiance et croyez que les gens sont pris en charge d’une manière ou d’une autre… elle a une bonne attitude. J’ai l’impression que tout va bien. «