Marlon sur Vinicius : « On espère que demain il n’aura pas le grand moment qu’il a eu contre nous à Kiev »

Le défenseur du Shakhtar Donetsk Marlon Santos, qui voit son équipe jouer contre le Real Madrid mercredi soir au Bernabeu, a parlé à Radio Marca du match à venir, ainsi que de leur défaite contre Los Merengues à domicile par cinq buts lors de la journée précédente.

« Nous n’avons pas eu de chance de perdre 0-5 », a déclaré Marlon. « Pour nous, ce fut une très grande douleur, et nous espérons effacer cette image que nous avons laissée et marquer des points ici au Bernabéu. Le Real Madrid est l’un des meilleurs clubs du monde, mais nous voulons gagner. »

Marlon a également évoqué les dommages que son compatriote Vinicius leur a infligés à Kiev.

« Au Brésil, nous savions déjà que Vinícius était et est un grand joueur », a expliqué Marlon. « Maintenant, il vit un grand moment et nous espérons que demain il n’aura pas le grand moment qu’il a eu contre nous à Kiev ; et que ce sont nos joueurs qui sont aussi inspirés que lui. Il montre qu’il peut être un grand joueur au Real Madrid.

Marlon a également discuté de l’omission de Vinicius de l’équipe nationale brésilienne.

« Tite croit en lui. C’est vrai qu’il y a d’autres grands joueurs dans l’équipe nationale et Vinícius est très jeune. Il vit un grand moment, mais Tite sait parfaitement quand faire les choses.