Parfois, le rire est vraiment le meilleur remède.

Comédien légendaire Marlon Wayans‘HBO Max stand up special You Know What It Is est nominé pour The Comedy Act of 2021 aux People’s Choice Awards 2021, et la star de White Chicks a partagé sa réaction en exclusivité avec E! Nouvelles le 29 octobre.

« Je voulais juste dire que je suis super excité d’être nominé pour un People’s Choice Award par les gens pour ma comédie spéciale sur HBO Max », a expliqué Wayans. « C’est génial d’être nominé par le peuple pour ce prix prestigieux. »

Il a poursuivi: « Quand je suis sorti pour la première fois pour me lever, c’était juste à la fin de la pandémie et j’ai réalisé que j’étais déprimé. Il m’était arrivé beaucoup de choses, mais pour moi, j’ai eu beaucoup de décès, juste un beaucoup de tragédie, j’ai perdu ma mère. Je ressentais juste un sentiment de dépression, que je n’avais jamais ressenti. Je me disais : « Je dois aller sur scène, je dois faire rire les gens. » J’avais l’impression que c’était une vocation. Les gens avaient besoin de rire. Et j’ai réalisé que ce n’était pas les gens qui avaient besoin de rire, c’était moi qui avais besoin de rire.