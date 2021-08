Marlon Wayans est Feinin’ pour faire une suite de ‘White Chicks’ – dit que c’est ‘nécessaire’

Youtube

*Marlon Wayans veut faire une suite au film à succès “poussins blancs” et il pense que le meilleur moment pour le faire est maintenant !

L’acteur s’est récemment entretenu avec Variety et a expliqué pourquoi White Chicks 2 devrait arriver: “Je pense que White Chicks 2 est nécessaire”, a-t-il déclaré. «Je pense que nous nous sommes tellement resserrés que nous devons desserrer un peu nos liens et rire un peu. Je ne pense pas qu’Hollywood comprenne ce que serait un mastodonte White Chicks 2. Et le monde ne cesse de nous en donner plus [ideas]. White Chicks 2 s’écrit tout seul.

L’idée d’un deuxième film a été taquinée au fil des ans, en particulier depuis que l’original a été un succès au box-office, rapportant 113 millions de dollars dans le monde en 2004, comme le note Complex. Le film qui a été réalisé par Keenen Ivory Wayans suivait deux agents du FBI, interprétés par Marlon et Shawn Wayans, qui se sont infiltrés en tant que femmes blanches pour résoudre un complot visant à kidnapper deux jeunes célébrités blanches. Socialites, seriez-vous ici pour une deuxième partie ?

PLUS DE NOUVELLES OB EURWEB : Snoop Dogg devient brutal face au manque de propriétaires noirs de la NFL – la ligue appelle «raciste»