Marlon Wayans pense qu’il est “nécessaire” de faire revivre le film de comédie de 2004 pour la suite

Marlon Wayans pense que 2021 est le moment idéal pour faire une suite à White Chicks, la comédie de 2004 qu’il a réalisée avec ses frères Shawn Wayans et Keenan Ivory Wayans. Dans le film, Marlon et Shawn ont joué le rôle d’agents du FBI qui se sont infiltrés en tant que femmes blanches pour résoudre un enlèvement. Le film a reçu des critiques plutôt négatives lors de son ouverture, mais il a été un succès et est devenu un classique tellement culte que le sujet d’une suite a souvent été évoqué.

“Je pense que White Chicks 2 est nécessaire”, a déclaré Marlon à Variety la semaine dernière. “Je pense que nous nous sommes tellement resserrés que nous devons desserrer un peu nos liens et rire un peu.” La star de Scary Movie a poursuivi en disant qu’il pensait qu’Hollywood ne “comprenait” pas ce que White Chicks 2 pourrait être “le mastodonte”. Marlon et Shawn ont plein d’idées pour une suite, ajoutant que “le monde ne cesse de nous en donner plus… White Chicks 2 s’écrit”.

White Chicks a été réalisé par Keenan et écrit par Marlon, Shawn, Keenan, Xavier Cook, Andy McElfresh et Michael Anthony Snowden. Le film de 37 millions de dollars a surmonté les critiques négatives pour atteindre 113,1 millions de dollars dans le monde. En 2009, Sony Pictures a annoncé une suite, mais elle n’a jamais abouti. En juin 2019, Terry Crews, qui a joué un rôle de soutien dans White Chicks, a déclaré à Andy Cohen sur Watch What Happens Live qu’une suite était en préparation. Marlon a ensuite écrit sur Instagram que Crews n’était pas censé faire cela et a confirmé qu’aucun accord n’était en place à l’époque.

L’inspiration de Marlon et Shawn pour les filles blanches que leurs personnages prétendaient être était Paris Hilton et Nicky Hilton. Paris a étonnamment déclaré au New York Post qu’elle serait intéressée à apparaître dans un White Chicks 2 si cela se produisait. “Je pense que l’imitation est la plus haute forme de flatterie”, a-t-elle déclaré. “Je pensais que le film était hilarant rien que de les voir jouer des inspirations de nous. J’étais juste avec Marlon la semaine dernière, et chaque fois que je le regarde, je pense à White Chicks. Je pensais que le film était tellement génial et hilarant. C’était rire- plein d’humour drôle de 2000. J’ai toujours envie de rire de moi-même et de m’amuser, alors ça ne me dérangeait pas.”

Le dernier projet de Marlon est Respect, le biopic d’Aretha Franklin avec Jennifer Hudson dans le rôle de la reine de la soul. Le comédien incarne Ted White, le premier mari violent de Franklin. Il a dit à Variety qu’il avait la chair de poule à chaque fois qu’il voyait Hudson se produire sur le plateau. “Elle a travaillé 10 fois plus dur que tout le monde sur ce plateau”, a-t-il déclaré à propos de la star de Dreamgirls.

Respect est maintenant dans les salles et a été réalisé par Liesl Tommy. Après avoir lu le script, Marlon a insisté pour s’envoler pour Atlanta pour rencontrer Tommy, qui a fait ses débuts en tant que réalisatrice de long métrage avec le film. “…Puis dès que je suis entré dans le bureau de production et que j’ai vu toutes les recherches que Liesl avait effectuées, des costumes aux cheveux en passant par le maquillage et les décors, j’ai traversé la tête de Liesl Tommy. J’étais comme, ‘Très bien, je suis dedans'”, se souvient Marlon.