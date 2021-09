Marlon Wayans : Que regarder si vous aimez la star du respect

Les tueurs de dames

Un professeur excentrique et son équipe excentrique se font passer pour un ensemble classique afin de braquer un casino, le tout sous le nez d’une vieille logeuse sans méfiance.

Pourquoi ça vaut le coup de regarder si vous aimez Marlon Wayans : Certes, vous aurez peut-être du mal à trouver quelqu’un qui considère The Ladykillers comme un point culminant de la filmographie estimée de Joel et Ethan Coen. La comédie noire souvent ridiculisée et folle est considérée comme l’une des pires des cinéastes acclamés. Mais les films de Coen sont comme des pizzas, en ce sens que même quand ils ne sont pas si bons, ils sont quand même assez bons. À cet égard, même le film des frères Coen le plus faible est meilleur que la plupart des films du marché. Et, celui-ci, comme tout autre film des frères Coen, a une distribution exceptionnelle, dont Tom Hanks, JK Simmons, Irma P. Hall, Tzi Ma et Marlon Wayans. Wayans, en particulier, s’engage vraiment dans le morceau, comme il le fait toujours. Son concierge grossier et impétueux, Gawain MacSam, est une autre performance en direct de l’acteur très dévoué. Même lorsque le matériel ne brille malheureusement pas, la bande dessinée reste féroce.

