Marlow Media Exposé révèle l’immense puissance secrète de l’héritière de la technologie Laurene Powell Jobs ⋆ .

par Alexander Marlow, Breitbart:

Laurene Powell Jobs, que Vox décrit comme «l’un des philanthropes les plus importants au monde», est la veuve du fondateur d’Apple et gourou milliardaire de l’informatique Steve Jobs. Elle est devenue une superpuissance secrète derrière un vaste réseau de médias, d’organisations et de politiciens de gauche. Forbes classe Jobs comme l’une des dix femmes les plus riches du monde, avec une valeur nette d’environ 16 milliards de dollars, provenant principalement de ses participations familiales dans deux des plus grandes entreprises du monde: Apple et Disney.

J’ai étudié l’influence croissante de Jobs dans mon nouveau livre, Breaking the News: Exposing the Establishment Media’s Hidden Deals and Secret Corruptions, qui expose les liens cachés entre les médias de l’establishment et la gauche militante.

S’il existe un personnage bien connu comparable à Laurene Powell Jobs, c’est bien le milliardaire hongrois George Soros. Soros est qualifié de «philanthrope», mais il fonctionne également comme une tirelire individuelle pour l’extrême gauche mondialiste. Tout comme les Open Society Foundations de Soros, le principal vecteur d’influence de l’emploi est Emerson Collective (EC), le groupe philanthropique qu’elle a fondé et dirige. Le Collectif Emerson, selon Forbes, est «une société à responsabilité limitée philanthropique et d’investissement hybride». C’est une description assez trouble, qui semble leur permettre de s’engager dans des affaires et des œuvres de bienfaisance sans jamais être terriblement explicites sur qui est quoi. Je ne sais pas à laquelle des deux catégories il appartient, mais il se trouve qu’EC est également propriétaire de l’Atlantique.

Inside Philanthropy a été nommé «Méga-donneur le moins transparent» de Jobs 2019.

EC fonctionne principalement comme une entreprise privée détenue par la confiance personnelle de Jobs. Cela le protège des règles de divulgation de l’IRS et lui permet de s’engager plus librement dans des activités politiques.

C’est sournois et sournois, mais compte tenu du nombre de médias alignés sur Jobs, que ce soit financièrement ou idéologiquement, il n’est pas surprenant que peu de reportages aient été faits sur ces relations.

Après tout, si vous êtes dans les médias, elle pourrait être votre patron un jour. Peut-être qu’elle l’est déjà.

L’Atlantique a publié ce qui est peut-être la seule fausse nouvelle de l’élection de 2020. Le 3 septembre 2020, le rédacteur en chef Jeffrey Goldberg a publié un article avec le titre de la bombe «Trump: les Américains qui sont morts à la guerre sont des« perdants »et des« suceurs ». Les Marines américains morts au cours de la Seconde Guerre mondiale ont dénigré les soldats américains morts au combat.

Bien que le contenu de l’article ne repose que sur des sources anonymes, n’ait jamais été prouvé et ait été réfuté par une myriade de sources enregistrées, y compris plusieurs haters Trump, il avait un pouvoir indéniable dans le cycle de l’information. Le timing était impeccable. Tellement bon, en fait, cela a soulevé des soupçons que l’Atlantique s’était coordonné avec la campagne Biden. L’article a été diffusé un jeudi soir et le lendemain matin, un groupe de gauche appelé VoteVets avait déjà diffusé une publicité anti-Trump autour de lui, diffusée sur Morning Joe de MSNBC. (Vous pouvez lire ma description complète de ce “Fake News Instant Classic” et voir le reste du “Fake News Hall of Shame” dans Breaking the News.)

Bien que l’Atlantique puisse être le joyau de la couronne de l’empire médiatique de Jobs, il n’est guère le seul. Jobs est également un investisseur dans Axios, un média de prestige de DC avec une émission de télévision HBO. Elle finance également Mother Jones et ProPublica, qui font toutes deux partie de la gauche militante, mais font également des reportages importants. Le Collectif Emerson s’est également associé à NowThis, une opération vidéo d’actualités virales hyperpartisane de gauche ciblée sur la génération Y.

