Marmite en fonte LeCreuset bon marché de Lidl pour griller et cuire à la vapeur des plats juteux | La vie

Ce week-end, rendez hommage à la cuisine avec la marmite en fonte Lidl qui permet de cuire à la vapeur toutes sortes de plats riches et sains sans laisser une fortune en chemin.

Le temps que nous passons en cuisine n’est pas toujours ce que nous voudrions, mais ce que nous essayons toujours, c’est qu’il soit de qualité. Et pour cela, nous devons avoir de la nourriture fraîche et, bien sûr, de bons instruments.

Pour cette raison, et face à la période de Noël (qui est plus proche qu’il n’y paraît), sur le marché des ustensiles et produits de cuisine, ils ont déjà commencé à annoncer de nouveaux équipements pour équiper notre cuisine.

Et parmi ce que nous avons pu mettre en avant de l’offre actuelle, la marmite en fonte de type Lidl LeCreuset pour rôtir, braiser et cuire à la vapeur a été placée en première position.

Ce pot en fonte d’une capacité de 4 litres est livré avec un revêtement en émail qui promet d’être très durable et facile à entretenir, étant facile à nettoyer Tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. De plus, l’apparence qu’il a vous rappellera, et beaucoup, les pots que nos grands-parents avaient à la maison.

Avec un poids de 6 kilos (chose logique car c’est de la fonte véritable) peut contenir de grandes quantités de nourriture, atteignant jusqu’à des poulets entiers, ce qui le rend parfait pour préparer le poulet rôti classique sur un seul feu.

Il est compatible avec tous les types de cuisinières, y compris l’induction, et tient jusqu’à 240º au four, donc vous pouvez obtenir beaucoup plus d’utilisation qu’un simple pot,

Pour ceux qui recherchent la taille exacte, le pot a des dimensions de 37 x 23 x 18,5 cm.

La vente se fait uniquement en ligne pour le moment, elle est au prix de 34,99 euros et sa garantie est de 3 ans à compter du moment de l’achat.