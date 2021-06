Marni, Proenza Schouler, Marsia Holzer chez elles dans les Hamptons – WWD

PAR LA MER: Les marques se dirigent vers l’est.

Les rêveries éveillées des journées d’été au bord de la plage ont été réalisées par Marni Marine, qui est présente au Sunset Beach Hotel sur Shelter Island.

Proenza Schouler a également frappé la plage. Les designers Jack McCollough et Lazaro Hernandez ont ouvert un pop-up de 1 500 pieds carrés à East Hampton. S’adressant à ceux qui ont abandonné la vie citadine pour les Hamptons, le duo prévoit de conserver son emplacement au 2 Main Street jusqu’à la fin de l’année.

L’avant-poste fait partie d’une stratégie plus large pour se connecter avec les consommateurs localement. En mars dernier, Proenza Schouler a ouvert un pop-up dans le verdoyant Greenwich, Connecticut. Une incitation à le faire est de présenter la collection Proenza Schouler et le Proenza Schouler White Label. Kate McCollough a conçu l’espace, qui présente également des céramiques de la Galerie Michael Bargo.

Sur Shelter Island, les tissus colorés, les meubles et les objets design de Marni se trouvent à l’intérieur et à l’extérieur de la propriété au bord de l’eau. Des parasols roses Marni ponctuent la terrasse, des chaises en forme d’oiseau ornent la suite. Les clients qui se rendent dans la salle de jeux de Sunset Beach trouveront des murs roses et marron clair, des canapés recouverts de fleurs, des chaises longues Marni, des chaises berçantes, des bancs et des tabourets.

Les visiteurs qui cherchent à être plus marnifiés peuvent acheter des articles du label européen. La gamme d’articles et d’accessoires Marni Market vendus en lots limités comprend des paniers, des vases, des porte-revues, des sculptures, des colliers, des chapeaux, des sacs et des éventails.

Autre force créative, Marsia Holzer s’est inspirée des hirondelles nichant devant son atelier de menuiserie Water Mill pour sa collection capsule de sculptures en bois sculptées à la main qui vient de sortir. L’artiste a créé un trio d’imposants totems d’oiseaux. “Une hirondelle s’asseyait sur la branche de l’arbre mort et j’ai pensé à quel point ce serait formidable de le voir toute l’année”, a-t-elle déclaré.

Les acheteurs de Marsia Holzer Studio peuvent également s’en rendre compte. Les totems d’oiseaux en acajou qui ont été détaillés à la main avec un ciseau électrique se vendent 6 000 $ la pièce. Ils peuvent également être coulés en bronze et raccourcis pour les placer à l’intérieur plutôt que sur une pelouse ou au bord de la piscine.