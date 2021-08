Maroon 5 ajoute Ava Max à la tournée nord-américaine des stades

in

Préparez-vous à faire un grand retour sur la route, le groupe trois fois primé aux GRAMMY Award et vendant des diamants Bordeaux 5 lancera leur tant attendu Tournée nord-américaine en tête d’affiche le 10 août à Auburn, WA au White River Amphitheatre, avec le soutien supplémentaire de la pop star montante multi-platine Ava Max.

Le groupe a annoncé qu’elle les rejoindrait en ouverture de leurs quatre concerts de stade, dont Wrigley Field à Chicago, IL le 30 août, Hersheypark Stadium à Hershey, PA le 5 septembre, Fenway Park à Boston, MA le 12 septembre, et Banc du California Stadium de Los Angeles, Californie, le 2 octobre.

L’été de Maroon 5 ne fait que commencer. Parcourant le pays pendant huit semaines et produit par Live Nation, leur prochaine tournée se déroulera jusqu’au 8 octobre au Concord Pavilion à Concord, en Californie. Comme annoncé précédemment, blackbear sera également pris en charge à toutes les dates. De plus, dans le cadre de leur prochaine tournée 2021, Maroon 5 devrait être l’une des têtes d’affiche du Festival de musique iHeart à Las Vegas et le Festival de musique Midtown à Atlanta en septembre. Sophie Muller assurera également notamment la direction artistique de la tournée.

Dans d’autres grandes nouvelles, le méga-smash 2011 de Maroon 5 “Moves Like Jagger” [feat. Christina Aguilera] vient d’obtenir une certification diamant de la RIAA, ce qui en fait leur premier single diamant. De plus, le dernier album de Maroon 5 JORDI présente le dernier smash du groupe « Beautiful Mistakes » [feat. Megan Thee Stallion], qui a récemment remporté la première place au Hot Adult Contemporary, marquant sa 15e carrière en tant que numéro 1 et étendant son record pour «la plupart des entrées n°1 par n’importe quel artiste au format». Il se démarque également notamment en tant que premier n ° 1 de la rappeuse multiplatine Megan Thee Stallion à Hot Adult Contemporary. JORDI a également récemment obtenu une certification Gold de la RIAA.

Le dernier single du groupe “Lost” apparaît comme leur 30e entrée sur le Billboard Mainstream Top 40 Airplay Chart (Pop) et la 31e entrée record sur le Billboard Adult Top 40 Airplay Chart (Hot Adult Contemporary). Il a honoré toutes les listes de lecture Spotify New Music Friday dans le monde à son arrivée et a généré près de 29 millions de flux à ce jour.

Achetez ou diffusez JORDI.