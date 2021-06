Maroon 5 annonce une tournée à l’appui de son nouvel album, ‘Jordi’

Groupe multi-platine triplement primé aux GRAMMY Award Bordeaux 5 a officiellement confirmé les dates de leur tournée nord-américaine à grande échelle cet été après son report en 2020. Les dates coïncident désormais avec la sortie du septième album du groupe, Jordi, sorti ce vendredi 11 juin via 222/Interscope.

Parallèlement à la sortie vendredi, Maroon 5 dévoilera le clip du prochain single “Lost” réalisé par la lauréate du GRAMMY® Award et collaboratrice de longue date Sophie Muller. Il s’agit de leur quatrième vidéo ensemble, y compris la récente “Beautiful Mistakes” avec Megan Thee Stallion.

La tournée débutera le 10 août à Auburn, WA au White River Amphitheatre et s’arrêtera dans des lieux légendaires tels que Wrigley Field à Chicago, IL le 30 août et Fenway Park à Boston, MA le 12 septembre. De plus, le groupe jouera son plus grand spectacle en tête d’affiche de la ville natale au nouveau stade Banc of California à Los Angeles, CA le 2 octobre avant la fin de la tournée le 8 octobre au Concord Pavilion à Concord, CA.

Précommandez Jordi.

Dates de la tournée de Maroon 5 :

8/10 Auburn, WA : amphithéâtre de White River

8/12 Salt Lake City, UT : USANA Amphitheatre

8/14 Albuquerque, Nouveau-Mexique : amphithéâtre Isleta

8/16 Dallas, Texas : Pavillon Dos Equis

8/18 Maryland Heights, MO : amphithéâtre du casino d’Hollywood

19/08 Milwaukee, WI : American Family Insurance Amphitheatre

8/21 Noblesville, IN: Centre de musique hypothécaire Ruoff Home

23/08 Clarkston, MI : Théâtre musical DTE Energy

25/08 Burgettstown, Pennsylvanie : le pavillon de Star Lake

8/26 Cuyahoga Falls, OH : Blossom Music Center

28/08 Cincinnati, Ohio : Riverbend Music Center

8/30 Chicago, Illinois : Wrigley Field

9/1 Darien Center, NY : Amphithéâtre du lac Darien

9/2 Toronto, Ontario : Scène Budweiser

9/4 Camden, NJ : Pavillon BB&T

9/5 Hershey, Pennsylvanie : stade Hersheypark

9/7 Bristow, Virginie: Jiffy Lube Live

9/8 Charlotte, Caroline du Nord : Pavillon de musique PNC

9/10 Holmdel, NJ : Centre des arts de la Banque PNC

9/12 Boston, MA : Fenway Park

13/09 Saratoga Springs, NY : Centre des arts de la scène de Saratoga

15/9 Raleigh, Caroline du Nord : Coastal Credit Union Music Park à Walnut Creek

23/09 West Palm Beach, Floride : amphithéâtre financier iTHINK

9/24 Tampa, Floride : amphithéâtre de la caisse de crédit MIDFLORIDA

9/27 Del Valle, TX : Germania Insurance Amphitheatre

9/28 The Woodlands, TX : Pavillon Cynthia Woods Mitchell présenté par Huntsman

10/1 Phoenix, AZ : Pavillon Ak-Chin

10/2 Los Angeles, Californie : Stade Banc of California

10/5 Chula Vista, Californie : Amphithéâtre de la North Island Credit Union

10/7 Mountain View, Californie : Amphithéâtre du littoral

10/8 Concord, Californie : Pavillon Concord