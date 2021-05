Maroon 5 dévoile sa liste de chansons et ses invités spéciaux pour son nouvel album, “ Jordi ”

Aujourd’hui, triple groupe primé aux GRAMMY et multi-platine Marron 5 a dévoilé la tracklist et les invités spéciaux de leur dernier album complet, JORDI. Le septième album complet du groupe arrive dans les magasins et dans tous les DSP le 11 juin 2021 via 222 / Interscope Records.

Cette fois-ci, une foule d’invités légendaires et d’amis de renom rejoignent Maroon 5. La première sortie de l’album, «Belles erreurs» (qui est maintenant disponible), met en vedette Megan Thee Stallion. blackbear rejoint le groupe sur «Echo», tandis que Stevie Nicks, membre du Rock & Roll Hall of Famer, fait équipe avec le groupe pour «Remedy». Lauréat d’un Oscar SES invités sur «Convincez-moi autrement», et le regretté Jus WRLD fait une apparition posthume dans «Can’t Leave You Alone». L’album comprendra également le triple platine «Memories» du groupe et un remix de «Memories» mettant en vedette la légende décédée Nipsey Hussle et le rappeur YG. L’artiste zimbabwéen en devenir Bantu est également présenté sur «One Light».

L’album sera disponible dans des configurations standard et de luxe. Le Deluxe physique sera disponible exclusivement chez Target et comprendra “Button” [feat. Anuel AA, Tainy] et «Lifestyle» de Jason Derulo [feat. Adam Levine]. La version Target dispose également d’une couverture et d’une affiche en édition limitée. Tous les formats de luxe (physiques et numériques) comprendront également la version originale de “Souvenirs.”

En tant qu’offre la plus personnelle de Maroon 5 à ce jour, le titre fait un clin d’œil au manager d’origine du groupe, Jordan Feldstein. Frontman Adam Levine a partagé ce qui suit sur Instagram: «Il me manque chaque jour. Et je suis fier d’avoir gravé son nom dans l’histoire de ce groupe qu’il a aidé à construire à partir de zéro… à chaque étape du processus. Nous t’aimons Jordi.

Précommandez le JORDI de Maroon 5.

Liste des pistes JORDI Deluxe:

1. «Beautiful Mistakes» feat. Megan thee étalon

2. «Perdu»

3. «Echo» feat. ours noir

4. «Lovesick»

5. «Remedy» feat. Stevie Nicks

6. «Saisons»

7. «One Light» feat. Bantou

8. «Convincez-moi autrement» feat. SA

9. «L’amour de personne»

10. “Can’t Leave You Alone” feat. Jus WRLD

11. «Souvenirs»

12. «Memories (Remix)» feat. Nipsey Hussle et YG

13. «Bouton» [feat. Anuel AA, Tainy]*

14. «Lifestyle» (Jason Derulo feat. Adam Levine) *

* Pistes bonus sur la version physique Target