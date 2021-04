Maroon 5 propose un concert en streaming le 30 mars via LIVENow

MADRID, 25 mars (EUROPA PRESS) –

Mardi prochain, 30 mars à partir de 21h00, Calendrier espagnol, Maroon 5 offrira un concert virtuel exclusif à tous ses fans du monde entier qui peut être suivi en streaming via la plateforme LIVENow. Une date à laquelle le groupe dirigé par Adam Levine interprétera leurs tubes légendaires d’antan ainsi que leurs plus récentes sorties telles que ‘Belles erreurs’.

Dans cette émission en streaming, le groupe trois fois primé aux Grammy Awards et à plusieurs platines propose un voyage immersif spectaculaire sur le plan visuel en passant en revue ses plus grands succès et en interprétant également ses nouvelles chansons. Après plus de deux décennies à jouer pour des millions de personnes dans le monde, Maroon 5 promet que cette performance ne ressemblera à rien de ce qu’ils ont fait auparavant: un salon mondial créé en collaboration avec la réalisatrice de vidéoclips emblématique et primée Sophie Muller.

‘American Express UNSTAGED: Maroon 5’ Il comprendra des chansons des six albums du groupe: «Songs About Jane», le double disque de platine «It Won’t be Soon Before Long», «Hands All Over», «V» et «Red Pill Blues». Le groupe passera également en revue ses 11 chansons qui ont atteint le numéro un des charts américains, notamment «Maps», «Animals», «Sugar» et «Girls Like You».

Ce concert marque également le retour de American Express UNSTAGED en 2021 que les fans du monde entier pourront assister à LIVENow les 30 et 31 mars.

Billets pour ‘American Express Unstaged: Maroon 5’ sont déjà en vente dans LIVE-now.com à partir de 21,15 euros avec des packs exclusifs disponibles pour les détenteurs de la carte American Express. Les fans peuvent regarder l’émission aux heures suivantes:

L’EUROPE 

Mardi 30 mars

20h00 Londres, 21h00 Madrid, 22h00 Moscou

AMÉRIQUE

Mardi 30 mars

18h00 Los Angeles, 21h00 New York, 21h00 Lima, 22h00 Buenos Aires

ASIE

Mercredi 31 mars

16h00 Bangkok, 17h00 Manille, 18h00 Séoul, 20h00 Sydney

Maroon 5 est l’un des groupes de musique pop les plus importants du 20e siècleÀ ce jour, le groupe de renommée mondiale de Los Angeles a reçu trois prix Grammy, a vendu plus de 75 millions d’albums, 400 millions de célibataires dans le monde entier et a reçu des prix d’or et de platine dans plus de 35 pays. Ils ont également accumulé plus de 45 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify et ils ont offert plus de 120 concerts dans plus de 30 pays, avec plus de 6 750 000 billets vendus.

La performance de Maroon 5 est la continuation d’une série de grandes performances UNSTAGED en 2020, comme celles de Alicia Keys, Sam Smith, Dua Lipa et Shawn Mendes. La série American Express revient pour la première fois en 2021, en collaboration avec LIVENow, pour connecter les fans avec des expériences musicales uniques dans le confort de leur propre maison.