Marquage zonal ou homme ? Le meilleur système de marquage des coins

Quand il s’agit de virages, une seule question est toujours posée. Utiliser le marquage zonal ou homme ? Cependant, Chelsea a adopté un hybride des deux l’année dernière. Nous examinerons ici quels sont les avantages de chaque système de marquage.

Le meilleur système de marquage des coins

Marquage de zone

Tout au long du séjour d’Arsène Wenger à Arsenal, ils ont eu l’un des pires records défensifs des corners de la ligue, en raison de leur utilisation du marquage zonal. Le marquage zonal implique que la boîte de 18 verges soit divisée en sections, chaque joueur défensif étant responsable d’une section.

L’avantage de ceci est que chaque zone de la boîte peut être couverte à tout moment par un homme sachant que s’il est prêt à attaquer le ballon, il sera là. Ceci, cependant, est rarement le cas.

L’équipe attaquante a un énorme avantage, car elle a la liberté de courir droit sur le ballon et de l’attaquer, tandis que les défenseurs doivent faire des sauts debout pour défier les attaquants. La volonté et le désir purs sont souvent ce qui permet aux attaquants de marquer, car les en-têtes ne sont pas toujours frappés proprement, et donc un espace supplémentaire pour courir est extrêmement bénéfique.

Les gardiens de but qui sont prêts à sortir et à récupérer le ballon sont particulièrement utiles dans le système, et leur zone zonale est autant de la surface qu’ils le souhaitent.

Ce n’est pas toujours simple

À l’ère moderne, Liverpool est l’une des seules équipes à adopter un système entièrement zonal. Avec des joueurs comme Virgil van Dijk et Alisson Becker, ils sont extrêmement confiants dans le système et ne concèdent pas souvent du tout, encore moins dans les coins.

Cependant, lors de leur match à Anfield contre Chelsea, les systèmes zonaux ont été exposés par une course de près de Kai Havertz. L’ensemble de la défense de Liverpool était statique et le mouvement de Havertz entre le premier homme et le reste de la surface, signifiait qu’il pouvait envoyer le ballon au-dessus d’Alisson dans le coin supérieur.

Même si l’arrivée était «chanceuse», si la véritable intention de Havertz de le faire passer au poteau arrière se réalisait, un autre homme se tenait derrière un défenseur statique de Liverpool pour marquer à nouveau. Le marquage zonal n’a pas sa place dans le football moderne.

Les joueurs grands et puissants sont de retour à la mode, et vous avez besoin de défenseurs pour attaquer le ballon et travailler pour empêcher les attaques d’atteindre le ballon, plutôt que d’être statiques dans la surface.

Marquage de l’homme

La façon la plus courante de défendre les coins est le système de marquage de l’homme. Il fait exactement comme son nom l’indique, les défenseurs se bousculant directement avec leurs homologues attaquants.

Le marquage de l’homme est le système le plus couramment utilisé dans le football anglais, et la majorité des équipes de Premier League de niveau intermédiaire inférieur adorent adopter ce système très réussi. La raison en est que chaque défenseur a un travail direct, et s’il le fait correctement, il ne peut rien faire d’autre. Vous pouvez également demander à chaque homme de rendre compte de ses actions, un bonus supplémentaire pour tout manager. L’une des équipes qui ont le plus de succès avec le système est Burnley.

Le grand et puissant duo de défenseurs centraux Ben Mee et James Tarkowski est placé contre les grands défenseurs centraux et remportera souvent les batailles. Le plus important est que les attaquants et les milieux de terrain doivent simplement empêcher les joueurs d’accéder au ballon. Cela signifie que ces attaquants qui sont moins à l’aise dans leur propre box n’ont pas le niveau de responsabilité que vous avez dans le marquage zonal. Le marquage de l’homme est toujours le choix le plus populaire pour les gestionnaires et a également le taux de réussite le plus élevé. Mais récemment, Chelsea a commencé à adopter un système qui mélange les deux systèmes, et cela a jusqu’à présent fonctionné de manière phénoménale.

Un système de marquage hybride

Sous Frank Lampard, Chelsea a lutté défensivement sur tout le terrain. Pourtant, ils ont adopté un système la saison dernière à partir de corners qui a encore été utilisé par Thomas Tuchel, et qui leur a permis d’être l’une des équipes les plus difficiles à briser les coups de pied arrêtés.

Chelsea place ses plus grands hommes dans les zones autour de la surface de six mètres. Ce sont souvent les défenseurs centraux, et, en ce moment, Lukaku aussi, et on dit à ces joueurs, d’aller chercher le ballon à tout prix. S’il est près de chez vous, attaquez-le.

Les hommes plus petits de Chelsea, tels que leur capitaine Cesar Azpilicueta, sont placés comme marqueurs d’homme sur les grands hommes dans la surface. Si nous regardons le match Chelsea vs Liverpool, Azpilicueta était partout Virgil van Dijk, un décalage complet.

Pourtant, Azpilicueta a mis tellement de pression sur Van Dijk qu’il n’a pas pu accéder au ballon et au moment où il a contourné Azpilicueta, l’un des grands défenseurs de Chelsea a pu dégager fortement ou Mendy a pu sortir et réclamer le ballon.

Le système hybride est celui à choisir

Ce système hybride est le style parfait pour les managers à déployer en Premier League en ce moment. Si vous avez des joueurs prêts à attaquer le ballon et un gardien assez grand pour venir réclamer si nécessaire, vous ne devriez plus concéder de buts sur coup de pied arrêté. Espérons que ce système encouragera les joueurs attaquants à proposer des coups de pied arrêtés plus intéressants dans le but de déjouer l’opposition. Les coups de pied arrêtés peuvent remporter des titres et régler des batailles de relégation.

En fin de compte, cependant, cela dépend du gestionnaire et des données dont il dispose, mais chaque équipe devrait commencer à se tourner vers un système hybride afin d’obtenir le plus de succès. Pourtant, avec la plupart des preneurs de coin qui ne parviennent pas à dégager le premier homme ces jours-ci, ce n’est peut-être pas une préoccupation trop urgente…

Photo principale

Intégrer à partir de .