Marque de jouets LOL Surprise ! Lance la collection NFT en magasin

MGA Entertainment lance une collection de jetons non fongibles (NFT) qui accompagne les achats en magasin de sa LOL Surprise ! cartes à collectionner de marque, a annoncé mardi la société.

La sortie est en partenariat avec Ioconic, une société NFT avec laquelle la marque de jouets a signé un accord en octobre. La société lance 10 millions de paquets de cartes dans 20 000 points de vente dans le monde, dont Walmart, Target et Walgreens aux États-Unis, selon un communiqué de presse. Chaque paquet de cartes a son propre code QR qui comprend des « cartes à collectionner numériques, des jetons, des NFT ou une version numérique de leur objet de collection physique » qui peut être échangé instantanément.LOL Surprise ! a réalisé plus de 25 milliards de dollars de ventes au détail pour MGA, une société privée, selon un communiqué de presse. MGA utilise la blockchain de couche 2 de Polygon pour héberger la collection NFT. » Polygon est ravi de soutenir la marque mondiale de poupées jouets à la croissance la plus rapide, LOL Surprenez alors qu’ils déplacent ces jouets bien-aimés en chaîne avec l’aide d’Ioconic », a déclaré Polygon dans un communiqué de presse. « Les NFT LOL Surprise fourniront un moyen innovant d’augmenter l’engagement des fans et d’ouvrir de nouvelles opportunités passionnantes pour le phénomène des poupées LOL Surprise afin de puiser dans un nouveau domaine numérique. »

Lire la suite: Surprise LOL de la marque de jouets d’un milliard de dollars ! pour créer sa propre place de marché NFT