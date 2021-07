“Marquer en Hongrie sera plus difficile”

29/07/2021

Le à 16h38 CEST

Fernando Alonso affronte le GP de Hongrie avec des doutes après avoir marqué des points lors des cinq dernières courses disputées et réalisé une belle performance lors de la première course de sprint de l’histoire, à Silverstone. L’Asturien, qui ce jeudi dans le paddock du Hungaroring n’a cessé de recevoir des félicitations pour son 40e anniversaire, estime que la piste magyare peut être un “piège” pour certaines équipes et se montre prudent sur les performances de l’Alpine A521.

« Honnêtement, j’ai toujours eu un sentiment, une odeur de ce que le week-end pouvait être lors des courses précédentes. Mais ce week-end, je suis un peu confus par les résultats de Renault l’an dernier ici, aussi par les performances de certains de nos principaux concurrents sur cette piste », a reconnu Alonso lors d’une conférence de presse.

“Je pense que Ferrari, par exemple, sera à nouveau très fort ce week-end. Le milieu de tableau semble donc un peu plus compétitif ce week-end. Je pense que nous devrons avoir un week-end parfait ici à Budapest. Si nous voulons marquer des points, c’est va être plus difficile que les cinq dernières courses », a ajouté Fernando, qui a été surpris par Alpine avec une décoration spéciale commémorant son anniversaire et toute sa carrière en F1.

C’est même votre anniversaire si votre chauffeur n’est pas rempli de ballons et tapissé de photos, @alo_oficial ? 👀 #GP de Hongrie pic.twitter.com/96W7H9MmRE – Alpine F1 Team (@ AlpineF1Team) 29 juillet 2021

“Je me sens bien, je n’ai pas l’impression d’avoir 40 ans, c’est sûr. C’est le nombre qui me surprend aussi quand je le vois. Il est partout car l’équipe m’a préparé une très belle décoration dans la salle et aussi dans l’espace déjeuner. C’est un nombre plus important que je ne le pense, mais oui, c’est comme ça “, a déclaré Alonso à propos de sa continuité en F1 à son âge.