Marquer Memphis Depay contre l’Autriche

17/06/2021 à 22:52 CEST

Memphis Depay a été l’un des joueurs les plus marquants de la rencontre entre les Pays-Bas et l’Autriche (2-0), correspondant à la deuxième journée de la phase de groupes de l’Euro 2021. Le footballeur qui entend signer le FC Barcelona cette saison, il a ouvert le tableau de bord de son équipe lors de la transformation d’une pénalité et a donné un passe clé dans la “fabrication” de la seconde.

Payer, comme lors du premier match de la compétition, contre l’Ukraine (3-2), formée dans le onze de départ de Frank de Boer et dans la deuxième action du duel, il a mis l’équipe orange en tête. Dans la première, à 8 minutes, il a raté de peu un ballon qui lui a été envoyé par son coéquipier Wout Weghorst.

Cependant, il a répondu peu de temps après, à la suite d’une pénalité commise par Alaba sur Dumfries (taper à l’intérieur de la zone) qui a validé le VAR. Ainsi, à la 11e minute, Depay a transformé le penalty maximum à 1-0 avec une main droite basse qui a glissé par la droite du but Daniel Bachmann.

Payer a pris la sixième pénalité de l’Eurocup et a imité Cristiano Ronaldo, le seul lanceur qui jusqu’à présent avait réussi à transformer un penalty maximum. Il l’a fait lors du match Hongrie-Portugal (0-3). Les quatre autres avaient échoué.

La première mi-temps de Depay a été très complète. Avec but, centres, murs, bonnes associations et tirs, comme celui réalisé à la 24e minute sur le côté gauche du but autrichien et à la 40e minute, avec le pied gauche et de très près, gâchant une belle occasion de marquer le double après avoir reçu de Wout poids.

De plus de moins

En seconde période, avec la sélection de L’Autriche avec une vitesse de plus à la recherche de la cravate, Pays Bas Il a abaissé les révolutions de son jeu offensif et Payer Il n’a pas eu le rôle principal en première mi-temps. En tout cas, il a été aperçu avec quelques passes filtrées et sur les corners.

À la 67e minute, cependant, il a aidé du rond central à Donyell Malen, qui est allé verticalement vers le cadre rival pour céder à Denzell Dumfries, qui n’a pas pardonné et a établi le 2-0. Avec cette victoire, Les Pays-Bas ont assuré la première place du groupe C et sont déjà en huitièmes de finale.

Quelques chiffres du marquage à Depay

Minutes jouées : 82 Buts : 1 Aides : 0 Tirs cadrés : 1 Tirs cadrés : 3 Dribbles réussis : 1 Coups sûrs : 60 Passes réussies : 28 sur 37 (76 %) Fautes reçues : 3 Cibles : 1