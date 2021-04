Marques ‘Almeida Stages Show sur la plus longue passerelle suspendue au monde – WWD

LONDRES – Marques ‘Almeida a saisi l’opportunité d’expérimenter au-delà des podiums traditionnels, en publiant un magazine en ligne appelé See Through et en réalisant un documentaire réconfortant sur la gamme recyclée du label, ReMade, qui présente Marta Marques et Paulo Almeida au travail avec leur jeune fils.

Plus récemment, ils ont réalisé un clip vidéo avec le rappeur en herbe Nenny et l’ont utilisé pour taquiner la collection automne 2021.

La marque dévoile maintenant la collection automne 2021 dans son intégralité, avec un défilé de mode numérique mettant en vedette une armée de mannequins défilant les vêtements de nouvelle saison sur la plus longue passerelle suspendue du monde au Portugal, le pays d’origine du couple.

«Nous avons toujours pensé que l’émission de 10 minutes était décevante et parfois un peu réductrice», a déclaré Marques, ajoutant qu’ils étaient capables de s’exprimer pleinement à travers les trois projets et «d’améliorer notre voix et celle de nos communautés. “

Le film commence par montrer des vues aériennes du pont métallique suspendu de Porto, au Portugal, et de la nature qui l’entoure. Il effectue ensuite un zoom avant et arrière sur le long défilé de mannequins traversant le pont dans le denim ample signature de la marque, les séparations tie-dye cool et les robes en soie chics.

«Bien que ce soit à grande échelle, c’était très personnel parce que nous le faisions à notre façon. Ma sœur, qui travaille avec nous, l’a produit avec Portugal Fashion – et parce que nous allions tous à notre rythme, cela ressemblait à un travail familial », a ajouté Marques. Elle a dit qu’il y avait également un accent accru sur l’aspect de durabilité de la collection.

«C’est tout ce à quoi nous pensons ces jours-ci. Nous nous sommes laissés guider par cette recherche de durabilité dans la conception et la planification des collections. Le design et l’ambiance se manifestent par instinct. »

C’était la première collection du duo qui n’incluait aucune fibre à base de pétrole; du coton entièrement biologique ou recyclé, et beaucoup de silhouettes reportées, plutôt que la quête habituelle – et constante – de nouveauté.

Certains points forts comprenaient des pièces en denim amples, des blazers qui se doublaient de robes, des chemises tie-dye et des tricots confortables ornés de plumes, qui ont réussi à trouver un équilibre entre le nouveau besoin de confort des acheteurs et le désir de s’habiller.

«Nous avons profité de cette occasion pour repenser nos priorités», a déclaré Marques, soulignant l’attention accrue des concepteurs sur ReMade et une nouvelle base au Portugal, ce qui permet aux concepteurs de rester plus proches de leurs usines.

Une nouvelle ligne pour enfants et la croissance du commerce électronique ont également contribué à maintenir la marque pendant le verrouillage.

«Cela a été beaucoup de travail dans une année très difficile, mais nous survivons et en termes de ce qui compte vraiment: la durabilité, la préservation de l’artisanat, l’amélioration et l’autonomisation de nos communautés, la lutte pour des causes justes, la responsabilité sociale dans notre pratique, le don plate-forme aux jeunes créatifs – nous prospérons maintenant, plus que jamais. »